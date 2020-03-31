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31 марта 2020, вторник, 17:15 29
Экономика 2020-03-31T17:20:09+03:00
Українські Новини
АМКУ выявил завышенные цены на лекарства в некоторых аптеках и призвал воздержаться от таких действий

АМКУ выявил завышенные цены на лекарства в некоторых аптеках и призвал воздержаться от таких действий

Ярина Вацяк
Лекарства, Аптеки, АМКУ, цены на лекарства
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Антимонопольный комитет (АМКУ) призывает участников рынка фармацевтической продукции минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя в то время, как Рада разрешила использовать незарегистрированные в Украине лекарства для лечения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

Антимонопольный комитет предоставил участникам фармацевтических рынков обязательные для рассмотрения рекомендации о принятии мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а именно: воздержаться от любых действий, которые приведут к росту цен импортируемого товара и товара отечественного производства (в части влияния на цену импортной составляющей в производстве), в темпах, которые опережают рост курса иностранной валюты.

Согласно сообщению, многолетний опыт исследований и расследований комитета в сфере фармацевтики показывает, что изменение курса валют является одним из основных факторов, влияющих на цену лекарственного средства на полках аптек.

"Вместе с этим в АМКУ знают и о случаях недобросовестного поведения участников фармацевтических рынков, на которые комитет реагировал в рамках действующего законодательства. В условиях пандемии коронавируса COVID-19, к сожалению, растут риски совершения как отдельными участниками фармацевтических рынков, так и группами участников действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен на лекарственные средства, или искусственного создания дефицита товаров. Поэтому АМКУ призывает участников рынка минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя", - говорится в сообщении.

Рекомендации предоставляются: отечественным производителям и импортерам (26 субъектов), отечественным дистрибьюторам (7 субъектов), аптечным сетям (20 субъектов).

Как сообщали Українськi Новини, доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса.

Тем временем, аптека в Днипре продает самодельные лекарства против коронавируса,

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