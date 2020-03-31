У Києві вже 107 заражених коронавірусом, серед них медпрацівник

Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася до 107 осіб. Про це під час брифінгу сьогодні, 31 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що за останню добу в Києві 5 нових випадків коронавірусу.

"Захворіли четверо чоловіків у віці від 45 до 49 років і одна жінка медичний працівник у віці 55 років", - сказав Кличко.

Також Кличко зазначив, що один з пацієнтів знаходиться в Олександрівській лікарні, четверо - на самолікуванні.

Крім того, експрес-тестами в Києві були протестовані 1900 осіб, лабораторно оброблені 813 зразків, а не досліджені 218 зразків.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, за добу в Україні зафіксували 69 нових випадки зараження на коронавірус. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних 8 пацієнтів одужали.

Раніше Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Також США виділили Україні $1,2 млн на боротьбу з коронавірусом.