Україна виплатила МВФ $410 млн

У той час як Національний банк підвищив офіційний курс гривні, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 409,6 млн доларів за програмою розширеного фінансування EFF 13 березня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

"Україна виконує зобов'язання по зовнішніх платежах. 13 березня був здійснений платіж на користь МВФ на суму в еквіваленті 409,6 млн доларів", - йдеться в ньому.

Згідно з календарем по виплатах на сайті МВФ, Україна виплатила 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення).

Черговий платіж за зобов'язаннями перед МВФ заплановано на кінець квітня і початок травня.

Як повідомляли "Українські Новини", У поточному році Україна зобов'язана виплатити МВФ 996,102 млн СПЗ (спецправа запозичення).

За курсом НБУ на початок січня це становило близько 1,4 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський констатує, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування України за новою програмою до 8 млрд доларів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів в еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.