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31 марта 2020, вторник, 10:02 186
Общество 2020-03-31T10:15:01+03:00
Українські Новини
Google Classroom: как самостоятельно создавать онлайн-курсы и учиться, пока Украина на карантине

Google Classroom: как самостоятельно создавать онлайн-курсы и учиться, пока Украина на карантине

Кира Молчанова
Школа, Google, дистанционное обучение, карантин в Украине, Google Classroom
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Пока весь мир ушел на коронавирусный карантин, стали востребованы приложения и сервисы, которые позволяют учить и учиться дистанционно. Один из них Google Classroom, который в онлайн-магазинах AppStore и Google Play скачал уже больше 50 миллионов пользователей.

Гугл-класс — это бесплатный сервис для дистанционного обучения. Его создали еще 6 лет назад, но особой популярностью он все это время не пользовался. Когда все учебные заведения закрылись на карантин, у учителей и учеников появилась необходимость заниматься онлайн, и популярность приложения резко скакнула вверх.

Что можно делать с помощью Google Classroom?

Сервис соединяет другие продукты Google (Google Disc, Google Docs и причте) на одной площадке, где можно собрать других людей. Для того, чтобы им пользоваться, нужен аккаунт Google.

Пользоваться площадкой можно как как с компьютера, так и при помощи смартфона. Сначала преподаватель создает свой виртуальный курс, дает уникальный код своего курса студентам и так приглашает их на занятие. Дальше можно выкладывать на страницу курса свои лекции, семинары, практические задания, проводить опросы и тестирования.

Можно установить время выполнения каждого задания. Таким образом, можно составить расписание занятий и дисциплинировать учеников — чтобы каждая часть курса выполнялась вовремя. Задания можно оценивать — по любой шкале, которую предусмотрит учитель.

У приложения есть новостная лента, в которую можно добавлять свои сообщения, картинки или видео. Можно создавать чаты для общения на тему учебы или флуда.

В отличие от многих других аналогичных Сервисов, Гугл-класс бесплатный, простой в использовании и легко интегрируется с другими сервисами Google. Недовольными остаются только ученики — приложение заставляет их учиться на карантине, а не бездельничать.

Как сообщали Українські Новини, внешнее независимое оценивание в Украине в текущем году состоится, несмотря на карантин.

В случае невозможности возврата учеников на обучение и проведение внешнего независимого оценивания в июне 2020 года, Министерство образования готово провести ВНО в июле или в августе, а вступительную кампанию сместить во времени.

Кроме того, с 6 апреля для школьников в рамках дистанционного обучения будет транслироваться проект "Всеукраинская школа онлайн".

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