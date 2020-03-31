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31 березня 2020, вівторок, 00:56 6
Економіка 2020-03-31T01:45:01+03:00
Українські Новини
Рада відкрила ринок землі з липня 2021

Рада відкрила ринок землі з липня 2021

Ольга Фандорина

Верховна Рада скасувала мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

За прийняття законопроекту №2178-10 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, право на покупку сільгоспземель мають громадяни України, юридичні особи України, учасниками (акціонерами, членами) яких є тільки громадяни України, територіальні громади та держава.

При цьому до 1 січня 2024 року громадяни України можуть купити земельну ділянку площею до 100 га. В свою чергу в цей період забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юридичних осіб земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і віднесених до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім переходу до банків права власності на земельні ділянки в якості предмета застави, передачі у спадщину, обміну.

Після 1 січня 2024 року загальна площа земельних ділянок сільгосппризначення у власності громадянина не може перевищувати 10 тис. га, у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності всіх її учасників, але не більше 10 тис. га.

Право власності на земельні ділянки також можуть купувати банки, але тільки в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

При цьому такі ділянки повинні бути відчужені банками на земельних торгах протягом 2 років з дня набуття права власності.

Іноземцям заборонено купувати частки в статутному капіталі, акції, паї, членство в юросіб (крім як в статутному капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення, поки інше не вирішать громадяни України в ході референдуму.

Однак при будь-яких умовах юрособам, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні особи, заборонено купувати сільгоспземлі державної та комунальної власності, земельні ділянки, виділені власникам земельних паїв, і землі, які розташовані ближче 50 км від державного кордону України.

Передбачається заборона на покупку земель для юросіб, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаного Україною агресором або окупантом, особи, що належать до терористичних організацій, іноземні держави, а також для юросіб, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника або які зареєстровані в офшорних зонах.

Крім того, заборонено продавати землі державної і комунальної власності.

Розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок за цивільно-правовими договорами, здійснюються в безготівковій формі.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земділянок, виділених в натурі власникам земельних паїв, не може бути менше їх нормативно-грошової оцінки.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 листопада 2019 Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. 

Він передбачав обмеження купівлі землі іноземцями до 2024 року, загальну площу у власності однієї особи до 200 тис. Га, неможливість купити більше 35% земель в межах однієї об'єднаної територіальної громади.

Президент Володимир Зеленський обіцяв, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю тільки українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.

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