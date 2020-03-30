Євросоюз має намір виділити Україні 80 млн євро допомоги через коронавірус

В той час, як Рада проголосувала трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими Європейський Союз має намір виділити Україні 80 млн євро допомоги в умовах пандемії коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті представництва Євросоюзу в Україні, передають Українські Новини.

"Перший пакет підтримки для України становить приблизно 80 млн євро", - йдеться в ньому.

Комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Олівер Варгеи зазначив, що союз фінансово підтримує зростання потреб у галузі охорони здоров'я та соціальної допомоги, а також необхідність захисту бізнесу і робочих місць в умовах пандемії.

Згідно з повідомленням, зазначений пакет допомоги буде направлена на підтримку системи охорони здоров'я України, в тому числі шляхом фінансового внеску у Всесвітню організацію охорони здоров'я для її роботи в Україні.

"За 30 млн євро для всього регіону Східного партнерства, який передбачає 20 млн євро на задоволення нагальних потреб, пропорційно більша частина коштів передбачена для України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це дозволить придбати необхідні медичні засоби і обладнання, а також посилити здатність системи охорони здоров'я реагувати на спалах захворювання.

"На двосторонньому рівні ми прискорюємо запуск нової програми підтримки малих та середніх підприємств (20 млн євро) в рамках бюджету Євросоюзу на 2020 рік, яка дасть ще 10 млн євро на гривневе кредитування малого і середнього бізнесу", - додано в повідомленні.

Також вводиться програма підтримки малих фермерських господарств у сумі 25 млн євро на додаток до 26 млн євро, виділених в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила лікувати від коронавірусу методами з США, ЄС і Китаю.

Також Рада дозволила використовувати незареєстровані в Україні ліки для лікування коронавірусу.