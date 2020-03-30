Национальную академию прокуратуры могут использовать для нужд противодействия COVID-19

В то время как из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах , остальные лечатся дома,

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Мы предложили КГГА, при необходимости, использовать помещения Национальной академии прокуратуры Украины для нужд противодействия COVID-19", - говорится в нем.

Согласно сообщению, работники офиса также перечислят свой однодневный заработок в поддержку медиков и больных и на закупку необходимого оборудования.

"Мы перечислим этот финансовый ресурс штабам Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, новый генпрокурор не носит маску, но часто использует антисептик.

Кроме того, мэр столицы предупредил, что в конце недели в Киеве могут отключить отопление.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.