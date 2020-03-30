подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 марта 2020, понедельник, 20:55 12
Судебная власть 2020-03-30T20:56:25+03:00
Українські Новини
Национальную академию прокуратуры могут использовать для нужд противодействия COVID-19

Национальную академию прокуратуры могут использовать для нужд противодействия COVID-19

Таня Войтюк
КГГА, Офис Генпрокурора, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом
Национальная академия прокуратуры Украины. Фото:napu.com.ua
Национальная академия прокуратуры Украины. Фото:napu.com.ua

В то время как из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома, Офис генерального прокурора предложил Киевской городской государственной администрации (КГГА) использовать здание Национальной академии прокуратуры для нужд противодействия коронавирусу.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Мы предложили КГГА, при необходимости, использовать помещения Национальной академии прокуратуры Украины для нужд противодействия COVID-19", - говорится в нем.

Согласно сообщению, работники офиса также перечислят свой однодневный заработок в поддержку медиков и больных и на закупку необходимого оборудования.

"Мы перечислим этот финансовый ресурс штабам Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, новый генпрокурор не носит маску, но часто использует антисептик.

Кроме того, мэр столицы предупредил, что в конце недели в Киеве могут отключить отопление.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Больше новостей о: КГГА Офис Генпрокурора коронавирус в Украине Борьба с коронавирусом

Рада разрешила не платить за аренду на время карантина
Рада назначила Марченко новым главой Минфина
Новости
Чиновников разоблачили в незаконном импорте медицинских масок в Испанию 21:03
Снова ворвутся арктические морозы со снегом: прогноз погоды на 31 марта 21:00
Из-за распространения коронавируса Грузия вводит комендантский час 20:56
Национальную академию прокуратуры могут использовать для нужд противодействия COVID-19 20:55
Евросоюз намерен выделить Украине 80 млн евро помощи из-за коронавируса 20:43
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник 06:00
больше новостей
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
больше новостей
Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok