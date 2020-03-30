Facebook пожертвує $100 млн для видавництв, чиї рейтинги впали через пандемії коронавіруса

У зв'язку з світовою кризою через пандемію коронавірусу, власники соціальної мережі Facebook заявили про те, що виплатять 100 мільйонів доларів для фінансування і рекламних витрат для підтримки ЗМІ, в тому числі місцевих видавців у Сполучених Штатах, чиї доходи значно впали. Про це передає Reuters.

Як повідомляє відомство, основний удар на себе взяли ЗМІ, оскільки багато рекламодавців витратили значну суму на рекламу, щоб вийти з цього становища, але в підсумку, через кризу залишилися "в мінусі".

160-річна газета Ватикану l'osservatore Romano, що призупинила друк минулого тижня, стала останньою з низки друкованих видань, які боролися за можливість працювати після спалаху коронавирусу.

Пожертвування Facebook включає в себе 25 мільйонів доларів на фінансування грантів для місцевих ЗМІ та 75 мільйонів доларів на оплату реклами і розкрутки новинних організацій у всьому світі.

Як повідомляли Українські Новини, журнал Forbes повертається в Україну.

Тим часом, Apple передасть 10 млн медичних масок для США і кілька мільйонів для Європи.