Forbes возвращается в Украину и готовится к скорому выпуску первого журнала

Известная международная компания Forbes Inc возвращается в Украину с новым издателем и редактором. Об этом заявила на своей странице в Facebook бывшая замглавреда Kyiv Post и исполнительный директор "Громадського телебачення" Екатерина Горчинская, которая также была одним из претендентов на должность главреда украинского Forbes после перезапуска.

Согласно релизу, новым издателем станет компания "Уяви!", а ее главным редактором станет Владимир Федорин, который с 2010 по 2013 годы был главным редактором Forbes Ukraine, а после основал "УЯВИ!".

Отмечается, что журнал будет выпускаться 10 раз в год на русском и украинском языках. А интернет-версия журнала будет готова к концу 2020 года.

Как написала в своем посте Горчинская, словацкие издатели Barecz&Conrad, которые должны были запускать украинский Forbes, приняли решение не выходить на рынок из-за угроз. О подробностях она умолчала.

Глобальная аудитория Forbes превышает 120 млн человек, насчитывая 40 лицензионных изданий в 70 странах.

В Украине последний выпуск журнала был выпущен в 2017 году, а редакция журнала уволилась в полном составе. Причиной стало давление со стороны новых владельцев UMH, который в 2013 году у Бориса Ложкина выкупил ныне беглый олигарх Сергей Курченко.

Как сообщали Українські Новини, в начале марта издание "Бабель" после перерыва вернулось на рынок украинской журналистики.

Также в конце ноября, издание "Зеркало недели.Украина" объявило о прекращении печатной версии.