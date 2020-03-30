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30 марта 2020, понедельник, 19:54 262
Верховная Рада и партии 2020-03-30T19:54:08+03:00
Українські Новини
В Раде сделали перерыв на дезинфекцию зала после депутатов

В Раде сделали перерыв на дезинфекцию зала после депутатов

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Карантин, дезинфекция, Коронавирус в Верховной Раде
Верховная Рада. Онлайн-трансляция
Верховная Рада. Онлайн-трансляция

Верховная Рада после того, как Зеленский, Порошенко и Тимошенко сняли маски, объявила перерыв во внеочередном пленарном заседании на 30 минут для дезинфекции зала заседаний.

Об этом объявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук, передают Українськi Новини.

"Коллеги, 19:30. С вашего позволения хочу огласить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу забрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание", - сказал он.

До этого Рада рассмотрела 3 472 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10 о снятии моратория на продажу земель сельськохозяйственного назначения.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

Тем временем, Рада не приняла поправки к бюджету и отправила их на повторное первое чтение.

Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

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