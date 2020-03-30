подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 марта 2020, понедельник, 18:35 14
Силовые структуры 2020-03-30T18:40:55+03:00
Українські Новини
На Донбассе снайпер убил украинского военного

На Донбассе снайпер убил украинского военного

Ярина Вацяк
война на Донбассе, ООС, Потери в зоне ООС, сводка ООС
свечка. Фото: pixabay.com
свечка. Фото: pixabay.com

Один украинский военнослужащих погиб вследствие снайперского обстрела, еще один получил ранение из-за обстрелов из запрещенного оружия в зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 30 марта после того, как боевики в зоне ООС 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"К сожалению, сегодня, 30 марта, Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в нем.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Также в Луганской области в результате вражеского обстрела из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение, потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно о еще 2 раненых военных в результате обстрелов в зоне ООС в понедельник.

Тем временем Наев снова стал командующим ООС.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Потери в зоне ООС сводка ООС

Рада разрешила не платить за аренду на время карантина
Рада назначила Марченко новым главой Минфина
Новости
Сингапур аннулировал паспорт одного из своих граждан за нарушение правил самоизоляции 18:47
В Киеве на Подоле прорвало теплосеть: автомобили едут по кипятку 18:42
На Донбассе снайпер убил украинского военного 18:35
Кирилл Тимошенко затруднился ответить, отстранят ли главу ОП на время расследования в САП по "пленкам Ермака" 18:14
СБУ нашла 79 российских "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе 17:56
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник 06:00
больше новостей
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
больше новостей
Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok