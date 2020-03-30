На Донбассе снайпер убил украинского военного

Один украинский военнослужащих погиб вследствие снайперского обстрела, еще один получил ранение из-за обстрелов из запрещенного оружия в зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 30 марта после того, как боевики в зоне ООС 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"К сожалению, сегодня, 30 марта, Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в нем.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Также в Луганской области в результате вражеского обстрела из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение, потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно о еще 2 раненых военных в результате обстрелов в зоне ООС в понедельник.

Тем временем Наев снова стал командующим ООС.