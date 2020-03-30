Сегодня депутаты проведут еще одно заседание для рассмотрения двух законопроектов. В Раду прибыл Зеленский

Верховная Рада, которая провалила голосование за госбюджет 2020, намерена провести дополнительное внеочередное заседание в понедельник в 16:30 для рассмотрения законопроекта о запуске рынка земли и о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Об этом депутат парламента Алексей Гончаренко (фракция "Европейской солидарности") написал в своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"В 16:00 следующее заседание", - сказано в его сообщении.

Гончаренко отмечает, что Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы парламентарии рассмотрели два законопроекта: №2178-10 о запуске рынка земли и №3260 о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Также он добавил, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Раду.

Депутат Рады от "Слуги народа" Александр Качура позже сообщил в своем канале в мессенджере Telegram, что заседание планируется провести в 16:30.

"В 16:30 внеочередное заседание ВР №3. Скорее всего будем голосовать открытие рынка земли + Банки", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в понедельник председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко сообщил, что Рада ожидает от Зеленского обращения о созыве внеочередного заседания для рассмотрения земельной реформы и проекта закона о банках в понедельник.