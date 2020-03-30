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30 марта 2020, понедельник, 16:13 1910
Верховная Рада и партии 2020-03-30T16:17:33+03:00
Українські Новини
Сегодня депутаты проведут еще одно заседание для рассмотрения двух законопроектов. В Раду прибыл Зеленский

Сегодня депутаты проведут еще одно заседание для рассмотрения двух законопроектов. В Раду прибыл Зеленский

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Земельная реформа, Внеочередное заседание, Владимир Зеленский, Законопроект о банках
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции

Верховная Рада, которая провалила голосование за госбюджет 2020, намерена провести дополнительное внеочередное заседание в понедельник в 16:30 для рассмотрения законопроекта о запуске рынка земли и о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Об этом депутат парламента Алексей Гончаренко (фракция "Европейской солидарности") написал в своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"В 16:00 следующее заседание", - сказано в его сообщении.

Гончаренко отмечает, что Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы парламентарии рассмотрели два законопроекта: №2178-10 о запуске рынка земли и №3260 о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Также он добавил, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Раду.

Депутат Рады от "Слуги народа" Александр Качура позже сообщил в своем канале в мессенджере Telegram, что заседание планируется провести в 16:30.

"В 16:30 внеочередное заседание ВР №3. Скорее всего будем голосовать открытие рынка земли + Банки", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в понедельник председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко сообщил, что Рада ожидает от Зеленского обращения о созыве внеочередного заседания для рассмотрения земельной реформы и проекта закона о банках в понедельник.

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