Еще одна жертва COVID-19. Заболевший коронавирусом в Черновицкой области мужчина умер, — мэр Каспрук

После того, как в Черновицкой области трое пациентов излечились от COVID-19, мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что в области умер заболевший коронавирусом мужчина.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вследствие заражения коронавирусом в больнице скончался житель черновицкой области пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", — написал он.

Каспрук также обратился к гражданам с просьбой беречь своих близких и родных.

"Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы... Похоронят без вашего присутствия, потомучто наверняка в это время будете в обсервации или, не дай бог, в больнице", — добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, 29 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 62 до 480, количество умерших от заболевания — на 2 человека до 11.

До этого в Черноаицкой области хотели ввести особый режим въезда и выезда и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.