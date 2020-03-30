АМКУ открыл дело из-за резкого "скачка" цен на медицинские маски в Киеве

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области из-за значительного подорожания медицинских масок в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передают Українські Новини.

"С начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности розничными сетями аптечных заведений Киева, цен на маски медицинские одноразовые. По состоянию на конец марта 2020 цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинаются от 24-30 гривен/шт. Еще до обнаружения в Украине первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски медицинские одноразовые, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта", - написал он.

По словам Хмельницкого, такой "скачок" цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, в связи с чем против ряда производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области открыто дело.

В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская госадминистрация купила 100 тыс. защитных масок за 1 млн гривен.

Также Министерство здравоохранения прогнозирует преодоление дефицита масок в аптеках в ближайшее время.