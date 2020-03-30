АМКУ відкрив справу на виробників медичних масок в Києві через їх високу вартість

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) порушило справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж Києва і області з-за значного подорожчання медичних масок в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, передають Українські Новини.

"З початку березня до відділення надходять численні звернення від громадян щодо значного підвищення, зокрема роздрібними мережами аптечних закладів Києва, цін на маски медичні одноразові. Станом на кінець березня 2020 ціна на маски медичні одноразові у роздрібних мережах аптек Києва та області починаються від 24-30 гривень/шт. Ще до виявлення в Україні перших хворих COVID-19 в аптеках столиці почали зникати маски медичні одноразові, а потім і інші різновиди масок. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня", - написав він.

За словами Хмельницького, такий "стрибок" цін у всіх мережах містить ознаки антиконкурентних узгоджених дій, у зв'язку з чим проти ряду виробників, постачальників і аптечних мереж Києва і області відкрито справу.

У разі встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% доходу компанії за попередній рік.

Як повідомляли Українські Новини, Київська держадміністрація купила 100 тис. захисних масок за 1 млн гривень.

Також Міністерство охорони здоров'я прогнозує подолання дефіциту масок в аптеках найближчим часом.