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30 березня 2020, понеділок, 15:18 38
Верховна Рада і партії 2020-03-30T17:15:03+03:00
Українські Новини
Рада ввела штрафи за націнку в 1,2 рази на соціально значущі продукти

Рада ввела штрафи за націнку в 1,2 рази на соціально значущі продукти

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Підвищення ціни, Ціни на продукти, Подорожчання продуктів

Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін в той час, коли картопля подорожчала майже на 60%.

За ухвалення законопроєкту №3275 за основу проголосували 314 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому – 312 депутатів, передають Українські Новини.

Зокрема, вводиться адміністративний штраф за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них під час карантину або товарів, мають істотну соціальну значущість, згідно з переліком Кабінетом Міністрів, якщо ціна перевищила в 1,2 раза рівень ціни, який визначив уряд.

Штраф складе від 200 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4-4,25 тис. гривень), для посадових осіб - від 250 до 300 неоподатковуваних мінімумів (4,25-5,1 тис. гривень).

Крім того, штраф за порушення порядку під час карантину збільшується з 5-10 неоподатковуваних мінімумів (85-170 гривень) до 100 неоподатковуваних мінімумів (1,7 тис. гривень), для посадових осіб - з 10-15 неоподатковуваних мінімумів (170-255 гривень) до 200 неоподатковуваних мінімумів (3,4 тис. гривень).

Закон набере чинності з дня його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на хліб можуть зрости на 15% через підвищений експорт пшениці.

Тим часом овочі і фрукти також рекордно подорожчали.

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