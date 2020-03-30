У глава Запорожского облсовета Самардака диагностировали коронавирус. Он в самоизоляции

Чемпионат Украины по триатлону в Запорожье

Чемпионат Украины по триатлону в Запорожье

Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак заболел коронавирусом, в то время как в подотчетной ему области 11 случаев заражения.

Об этом говорится в заявлении на сайте Запорожского облсовета, передают Українськi Новини.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19", — сказано в нем.

Самардак находится дома под наблюдением семейного врача, а его семья находится в самоизоляции.Как сообщали Українськi Новини,

Как сообщали Україніські Новини, на вечер 29 марта в Украине было 475 случаев заболевания.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Кроме того, медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом.