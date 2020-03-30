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30 марта 2020, понедельник, 14:22 213
Общество 2020-03-30T14:23:36+03:00
Українські Новини
У глава Запорожского облсовета Самардака диагностировали коронавирус. Он в самоизоляции

У глава Запорожского облсовета Самардака диагностировали коронавирус. Он в самоизоляции

Кира Молчанова
Запорожье, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Коронавирус в Запорожье
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Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак заболел коронавирусом, в то время как в подотчетной ему области 11 случаев заражения.

Об этом говорится в заявлении на сайте Запорожского облсовета, передают Українськi Новини.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19", — сказано в нем.

Самардак находится дома под наблюдением семейного врача, а его семья находится в самоизоляции.Как сообщали Українськi Новини, 

Как сообщали Україніські Новини, на вечер 29 марта в Украине было 475 случаев заболевания.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Кроме того, медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом

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