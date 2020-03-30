Рада открыла заседание, депутаты в масках. Прямая трансляция

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения проекта изменений в государственный бюджет на 2020 год и увольнения министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.



"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.



Зарегистрировались 292 парламентария.



Заседание проходит в зале парламента, депутаты сидят в медицинских масках и перчатках.







Как сообщали Українські Новини, по словам Геращенко, министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец подали в отставку.

Ранее планировалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента. Но, по словам Разумкова, заседание состоится в зале пленарных заседаний, оно будет недолгим, а депутатам будут раздавать медицинские маски, очки и перчатки.