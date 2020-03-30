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30 марта 2020, понедельник, 14:26 289
Верховная Рада и партии 2020-03-30T14:33:19+03:00
Українські Новини
Рада открыла заседание, депутаты в масках. Прямая трансляция

Рада открыла заседание, депутаты в масках. Прямая трансляция

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Рада 9 созыва

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения проекта изменений в государственный бюджет на 2020 год и увольнения министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.

Зарегистрировались 292 парламентария.

Заседание проходит в зале парламента, депутаты сидят в медицинских масках и перчатках.



Как сообщали Українські Новини, по словам Геращенко, министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец подали в отставку.

Ранее планировалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента. Но, по словам Разумкова, заседание состоится в зале пленарных заседаний, оно будет недолгим, а депутатам будут раздавать медицинские маски, очки и перчатки.

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