В сеть аптек "Фармация" поступила первая партия марлевых защитных масок, - Кличко

В сеть аптек "Фармация" в Киеве поступила первая партия 25 тысяч марлевых защитных масок, в то время, как в Киеве коронавирусом заразились 102 человека.

Об этом в своем видеообращении сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня в аптеки коммунальная сеть "Фармация" поступила первая партия 25 тысяч марлевых защитных масок, изготовление которых мы заказали у украинских производителей, их продолжают шить, ожидаем 75 тысяч таких масок", - сказал мэр Киева.

По словам Кличко, ожидается еще поставка медицинских масок.



Как сообщали Українські Новини, Киев закупил 100 тыс. марлевых масок. Часть из них завезли в аптеки.



Кроме того, из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.



На данный момент в Александровской больнице находятся 38 пациентов с коронавирусом, в городской клинической больнице №4 — 13 человек, в городской клинической больнице №9 — 7.



Также из 102 заболевших коронавирусом в Киеве 27 человек — в Печерском, 16 — в Соломенском, 14 — в Голосеевском, 13 — в Дарницком районе.