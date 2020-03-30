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30 марта 2020, понедельник, 14:18 1104
Общество 2020-03-30T14:20:08+03:00
Українські Новини
В сеть аптек "Фармация" поступила первая партия марлевых защитных масок, - Кличко

В сеть аптек "Фармация" поступила первая партия марлевых защитных масок, - Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Карантин, Маски, Аптека Фармация
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

В сеть аптек "Фармация" в Киеве поступила первая партия 25 тысяч марлевых защитных масок, в то время, как в Киеве коронавирусом заразились 102 человека

Об этом в своем видеообращении сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня в аптеки коммунальная сеть "Фармация" поступила первая партия 25 тысяч марлевых защитных масок, изготовление которых мы заказали у украинских производителей, их продолжают шить, ожидаем 75 тысяч таких масок", - сказал мэр Киева. 

По словам Кличко, ожидается еще поставка медицинских масок.

Как сообщали Українські Новини, Киев закупил 100 тыс. марлевых масок. Часть из них завезли в аптеки. 

Кроме того, из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.

На данный момент в Александровской больнице находятся 38 пациентов с коронавирусом, в городской клинической больнице №4 — 13 человек, в городской клинической больнице №9 — 7.

Также из 102 заболевших коронавирусом в Киеве 27 человек — в Печерском, 16 — в Соломенском, 14 — в Голосеевском, 13 — в Дарницком районе.

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