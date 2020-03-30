Печерский, Соломенский и Голосеевский районы — в лидерах по заразившимся коронавирусом

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"По количеству тех, кто заболел, в районах столицы: Голосеевский район - 14 человек, Дарницкий - 13, Деснянский - 4, Днепровский - 2, Оболонский - 6, Печерский - 27, Подольский - 5, Святошинский - 8, Соломенский - 16, Шевченковский - 7", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга рассказал, что в столице количество зараженных коронавирусом увеличилось до 102 человек, вылечились 2 киевлянина.

Кроме того, мэр столицы предупредил, что в конце недели в Киеве могут отключить отопление.