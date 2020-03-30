Гривна резко взлетела. Курс НБУ на 31 марта

В то время, как доллар после выходных обвалился, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 31 марта, на 17,67 коп. до 28,0553 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 30 марта, на 12,13 коп. до 28,2320 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Также НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

Тем временем Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год в связи с карантином из-за коронавируса. По итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%. Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%.