подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 марта 2020, понедельник, 14:00 72
Экономика 2020-03-30T14:01:15+03:00
Українські Новини
Гривна резко взлетела. Курс НБУ на 31 марта

Гривна резко взлетела. Курс НБУ на 31 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар после выходных обвалился, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 31 марта, на 17,67 коп. до 28,0553 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 30 марта, на 12,13 коп. до 28,2320 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Также НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Тем временем Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год в связи с карантином из-за коронавируса. По итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%. Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Курс НБУ Курс гривны на завтра

Доллар рухнул после выходных. Курс валют на 30 мар...
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в ...
Гривна стремительно дешевеет. Курс НБУ на 30 марта...
Гривна стремительно падает. Курс НБУ на 27 марта...
САП открыла дело на брата Ермака за возможную торговлю должностями
В конце недели в Киеве могут отключить отопление, - Кличко
Новости
В аптеках по-прежнему масок нет, а в интернет-магазинах они дорогие. Сколько стоят медицинские маски в Киеве 14:11
Гривна резко взлетела. Курс НБУ на 31 марта 14:00
Политтехнолог объяснил отставку министра Уманского 13:54
В Украину прибыли 100 тыс. высокоточных ПЦР тест-систем закупленных в Южной Корее 13:50
Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО 13:42
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа 15:17
больше новостей
В Киеве уже 102 зараженных коронавирусом, двое вылечились
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok