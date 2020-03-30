Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уволил своего советника Сергея Сивохо.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель СНБО.



"Да, Сихово уволили" , - сказал он.



По состоянию на 24 марта Сивохо не является советником Данилова на общественных началах.



Также уволен советник секретаря СНБО на общественных началах Максим Ткаченко.



Как сообщали Українськi Новини, 19 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" просили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова уволить его советника Сергея Сивохо.



12 марта члены "Национального корпуса" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства и толкнули Сергея Сивохо.



Партия "Национальный корпус" (ранее - "Азов") просила Службу безопасности Украины расследовать возможную госизмену Сивохо, инициировавшего мероприятие "Национальная платформы примирения и единства".



Ранее Сергей Сивохо для урегулирования войны на Донбассе рассматривал церковь в качестве "посредника".