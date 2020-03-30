подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 марта 2020, понедельник, 13:42 142
Политика 2020-03-30T13:47:15+03:00
Українські Новини
Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

Валерия Драгомирова
СНБО, Увольнение, Сергей Сивохо, Алексей Данилов
Сергей Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо
Сергей Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уволил своего советника Сергея Сивохо.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель СНБО.

"Да, Сихово уволили" , - сказал он.

По состоянию на 24 марта Сивохо не является советником Данилова на общественных началах.

Также уволен советник секретаря СНБО на общественных началах Максим Ткаченко.

Как сообщали Українськi Новини, 19 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" просили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова уволить его советника Сергея Сивохо.

12 марта члены "Национального корпуса" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства и толкнули Сергея Сивохо.

Партия "Национальный корпус" (ранее - "Азов") просила Службу безопасности Украины расследовать возможную госизмену Сивохо, инициировавшего мероприятие "Национальная платформы примирения и единства".

Ранее Сергей Сивохо для урегулирования войны на Донбассе рассматривал церковь в качестве "посредника".

Больше новостей о: СНБО Увольнение Сергей Сивохо Алексей Данилов

САП открыла дело на брата Ермака за возможную торговлю должностями
В конце недели в Киеве могут отключить отопление, - Кличко
Новости
В аптеках по-прежнему масок нет, а в интернет-магазинах они дорогие. Сколько стоят медицинские маски в Киеве 14:11
Гривна резко взлетела. Курс НБУ на 31 марта 14:00
Политтехнолог объяснил отставку министра Уманского 13:54
В Украину прибыли 100 тыс. высокоточных ПЦР тест-систем закупленных в Южной Корее 13:50
Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО 13:42
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа 15:17
больше новостей
В Киеве уже 102 зараженных коронавирусом, двое вылечились
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok