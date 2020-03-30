В полиции утверждают, что от прохождения карантина еще никто не сбежал

В то время, как с начала карантина в Украину вернулись более 144 тысяч человек, все прилетевшие в аэропорт "Борисполь" до 30 марта из-за границы украинцы подписали обязательство о самоизоляции на 14 дней.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Все подписали обязательства о самоизоляции на 14 дней", - сказали в ведомстве.

При этом полиция подчеркивает, что никто из эвакуированных не избегал подписания соответствующего документа.

"Никто не сбегал. Все подписали соответствующие документы. Там где нужно, проводится разъяснительная работа", - отметили в ведомстве.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемиологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции. Зеленский сказал что таких украинцев около 17 тыс.



Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта.

Также прилетевшие в Борисполь украинцы отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации.

Тем временем, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.