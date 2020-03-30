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30 березня 2020, понеділок, 13:00 14
Суспільство 2020-03-30T15:00:04+03:00
Українські Новини
Із 102 хворих на коронавірус киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома, — Кличко

Із 102 хворих на коронавірус киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома, — Кличко

Кира Молчанова
КГГА, Глава КГГА, Віталій Кличко, Київ, коронавірус в Києві
Олександрівська лікарня
Олександрівська лікарня

У лікарнях столиці зараз лікуються 58 пацієнтів з коронавірусом із зафіксованих 102. Інші на домашній самоізоляції.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

На даний момент в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів з коронавірусом, в міській клінічній лікарні №4 — 13 осіб, у міській клінічній лікарні №9 — 7.

Інші хворі лікуються вдома на самоізоляції. За їх станом спостерігають лікарі.

Як повідомляли Українські Новини, із 102 хворих на коронавірус в Києві 27 осіб — у Печерському, 16 — в Солом'янському, 14 — у Голосіївському, 13 — в Дарницькому районі.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу розповів, що в столиці кількість заражених коронавірусом збільшилася до 102 осіб, вилікувались 2 киянина.

Крім того, мер столиці попередив, що наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення.

Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

 

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