Пласидо Доминго госпитализировали с коронавирусом

Всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали в больницу Акапулько (Мексика) в связи с осложнениями, связанными с коронавирусом.

Об этом сообщило CNN в понедельник, 30 марта.

"У него все хорошо и он реагирует на лечение", - заявил представитель Доминго в заявлении для CNN.



Доминго объявил на своей странице в Facebook еще на прошлой неделе, что у него положительный результат на Covid-19. Он призвал своих поклонников помыть руки и следовать указаниям и правилам, принятым местными органами власти.

"Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, поэтому мы надеемся, что сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни очень скоро", - написал Доминго.

Сообщается также, что состояние 79-летнего Пласидо Доминго ухудшилось и сейчас он находится в одной больниц мексиканского курорта Акапулько.

По информации мексиканских СМИ, певец прошел самую критическую стадию вируса и находится на пути к выздоровлению. Пресс-секретарь Доминго охарактеризовал его состояние как "стабильное" и добавил: "Он будет оставаться в больнице, пока доктора считают это необходимым".

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Также и Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон.

Ранее заразившейся коронавирусом Ольге Куриленко отказали в госпитализации.