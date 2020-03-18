подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 марта 2020, среда, 12:58 965
Общество 2020-03-18T13:04:30+02:00
Українські Новини
Заразившейся коронавирусом Ольге Куриленко отказали в госпитализации: больницы переполнены

Заразившейся коронавирусом Ольге Куриленко отказали в госпитализации: больницы переполнены

Ольга Фандорина
Госпитализация, Коронавирус, Пандемия коронавируса, Ольга Куриленко
Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Знаменитая украинская актриса Ольга Куриленко заявила, что ей, заразившейся коронавирусом, отказали в госпитализации. Об этом она написала в своем Instagram.

Куриленко сообщила, что подхватила COVID-19 16-го марта. 40-летняя актриса в соцсети рассказала своим подписчикам, что она самоизолировалась.

"Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" - написала звезда.

Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficialОльга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Позже она сделала публикацию, в которой отметила, что ее отказались госпитализировать из-за перегруженности больниц Лондона.

"Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", - написала Куриленко.

Также актриса рассказала, что тест ей сделали в госпитале, куда ее доставили на скорой с температурой выше 39.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Также и Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон.

Больше новостей о: Госпитализация Коронавирус Пандемия коронавируса Ольга Куриленко

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Новости
Депутата Ради Шахова проверяют на коронавирус, он не пришел на работу 13:35
У депутата Рады подтвердили коронавирус 13:34
BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами 13:10
Кабмин вводит 65% пошлину на импортируемую электроэнергию из России с апреля 13:10
Видеообращение Зеленского
"Это я убила Эрику". Соцсети взорвались из-за конфуза с титрами во время обращения Зеленского 13:01
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Сегодня с 12:00 останавливается пригородное железнодорожное сообщение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok