Заразившейся коронавирусом Ольге Куриленко отказали в госпитализации: больницы переполнены

Знаменитая украинская актриса Ольга Куриленко заявила, что ей, заразившейся коронавирусом, отказали в госпитализации. Об этом она написала в своем Instagram.

Куриленко сообщила, что подхватила COVID-19 16-го марта. 40-летняя актриса в соцсети рассказала своим подписчикам, что она самоизолировалась.

"Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" - написала звезда.

Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Позже она сделала публикацию, в которой отметила, что ее отказались госпитализировать из-за перегруженности больниц Лондона.

"Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", - написала Куриленко.

Также актриса рассказала, что тест ей сделали в госпитале, куда ее доставили на скорой с температурой выше 39.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Также и Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон.