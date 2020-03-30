підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 березня 2020, понеділок, 12:46 20
Суспільство 2020-03-30T14:45:03+03:00
Українські Новини
Печерський, Солом'янський та Шевченківський райони — в лідерах за тими, хто хворіє на коронавірус

Печерський, Солом'янський та Шевченківський райони — в лідерах за тими, хто хворіє на коронавірус

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, КМДА, коронавірус в Києві
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Найбільше тих, хто хворіє на коронавірус COVID-19 у Печерському районі Києва — 27 осіб. Слідом ідуть Солом'янський, Голосіївський та Дарницький райони з 16, 14 і 13 пацієнтами відповідно.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За кількістю тих, хто захворів, у районах столиці: Голосіївський район - 14 осіб, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу розповів, що в столиці кількість заражених коронавірусом збільшилася до 102 осіб, вилікувались 2 киянина.

Крім того, мер столиці попередив, що наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення.

Більше новин про: Віталій Кличко Київ КМДА коронавірус в Києві

Температуру на в'їздах у Київ міряють поки вибірко...
Заборони, правила і рекомендації. Київський карант...
У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилі...
Кличко дає брифінг щодо ситуації з коронавірусом в...
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами
Наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення, - Кличко
Новини
Рада звільнила Ємця та Уманського 15:00
Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус 14:47
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ 14:40
Корупція неприпустима, – Разумков прокоментував скандал з головою ОП Єрмаком 14:26
Гривня різко злетіла. Курс НБУ на 31 березня 14:00
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всіх громадян, які повернулися з "коронавірусних" країн 11:13
більше новин
У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok