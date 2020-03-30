Печерський, Солом'янський та Шевченківський райони — в лідерах за тими, хто хворіє на коронавірус

Найбільше тих, хто хворіє на коронавірус COVID-19 у Печерському районі Києва — 27 осіб. Слідом ідуть Солом'янський, Голосіївський та Дарницький райони з 16, 14 і 13 пацієнтами відповідно.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За кількістю тих, хто захворів, у районах столиці: Голосіївський район - 14 осіб, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.