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30 марта 2020, понедельник, 11:39 106
Общество 2020-03-30T11:40:28+03:00
Українські Новини
Брать образцы для тестирования на коронавирус у пациентов будут брать на месте, — Минздрав

Брать образцы для тестирования на коронавирус у пациентов будут брать на месте, — Минздрав

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Сейчас в Украине 480 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а, чтобы тестировать пациентов прямо там, где они находятся, в МОЗ создали 567 мобильных бригад для отбора образцов для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мобильные бригады созданы для того, чтобы отбирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях. Сейчас таких бригад создано уже 567. Это те бригады, которые будут выезжать на места дислокации пациентов и будут брать образцы и передавать их в вирусологические лаборатории", — рассказал он.

Ляшко также призвал сообщать на горячие линии Минздрава и областных государственных администраций о случаях отказа в проведении тестирования на коронавирус.

Кроме того, по словам замминистра, возле больниц, которые определены для приема больных коронавирусом, были обустроены палатки для санитарной сортировки пациентов.

"Эти палатки развернуты с одной целью — в случае массового поступления больных с коронавирусной инфекцией мы не должны всех запускать в стационарное отделение", — подчеркнул Ляшко.

Он сообщил, что в палатках будет проводится экспресс-тестирование пациентов, а непосредственно в стационары будут отправлять только больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из стран, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

Тем временем, полиция увеличила количество патрулей, проверяющих людей в самоизоляции. 

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