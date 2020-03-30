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30 березня 2020, понеділок, 11:40 9
Кабмін 2020-03-30T12:00:01+03:00
Українські Новини
Українцям спростили нарахування допомоги по безробіттю

Українцям спростили нарахування допомоги по безробіттю

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, безробітні, Допомога з безробіття
Виплати
Виплати

У той час, як у США вперше за 40 років більше 3 млн людей залишилися без роботи, Кабінет Міністрів збільшив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 500 млн гривень і спростив нарахування допомоги з безробіття.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

Вказується, що на позачерговому засіданні уряд прийняв рішення збільшити Фонд соцстрахування на випадок безробіття на 500 млн гривень, що дозволить збільшити кількість клієнтів Державної служби зайнятості, які можуть скористатися соціальними програмами, що важливо для підтримки безробітних.

Планувалося, що в 2020 році доходи фонду складуть 15,8 млрд гривень, а витрати - 15,6 млрд гривень.

Також, за рішенням Кабміну, на період дії карантину надання статусу безробітного буде відбуватися відразу після подання ним заяви, а допомога з безробіття призначатиметься з першого дня після реєстрації.

Так, при наданні статусу безробітного не буде застосовуватися семиденний період для активного пошуку підходящої роботи, особі відразу буде надаватися статус безробітного без необхідності протягом 7 днів відвідувати співбесіди з роботодавцями.

Крім цього, надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає необхідним щомісяця доплачувати 2,5-3 тис. гривень допомоги з вимушеного безробіття громадянам на час карантину.

Тим часом доходи держбюджету-2020 планується урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд гривень.

 

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