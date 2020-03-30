Арктический холод вернет зимние морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды

В начале апреля в Украине снова ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что ухудшение погоды начнется 31 марта.

"По данным Укргидрометцентра, с 31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры", - говорится в сообщении.

Средняя температура воздуха в этих регионах ночью составит -6...0 градусов, а днем +1...+6. Хотя в центральных областях температура ночью может достигать +3 градусов.

В то же время в Карпатах 31 марта умеренный снег, а в остальное время без осадков, на дорогах гололедица первого уровня опасности. Температура ночью -4...-9, днем 0...-5 градусов мороза.

Как сообщали Українські Новини, Ледяной атмосферный фронт и антициклон Keywan испортят погоду: в Украину возвращается зима.

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