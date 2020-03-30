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30 марта 2020, понедельник, 11:20 1259
Общество 2020-03-30T11:20:15+03:00
Українські Новини
Арктический холод вернет зимние морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Арктический холод вернет зимние морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

В начале апреля в Украине снова ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. 

Так, сообщается, что ухудшение погоды начнется 31 марта.

"По данным Укргидрометцентра, с 31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры", - говорится в сообщении.

Средняя температура воздуха в этих регионах ночью составит -6...0 градусов, а днем +1...+6. Хотя в центральных областях температура ночью может достигать +3 градусов.

В то же время в Карпатах 31 марта умеренный снег, а в остальное время без осадков, на дорогах гололедица первого уровня опасности. Температура ночью -4...-9, днем 0...-5 градусов мороза.

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Ранее синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

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