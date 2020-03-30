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30 березня 2020, понеділок, 11:12 13
Кабмін 2020-03-30T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всім громадянам, які повернулися з "коронавірусних" країн

В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всім громадянам, які повернулися з "коронавірусних" країн

Валерия Драгомирова
Кабмін, Коронавірус, обсервація, самоізоляція
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію українців, які повернулися з країн, де зафіксовано розповсюдження коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в постанові уряду №241 від 29 березня, передають Українські Новини.

"Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді (крім водіїв і обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних та морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2), вважаються такими, які мали контакт з хворим зазначеної хворобою, і підлягають обов'язковій обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетинання державного кордону в спеціалізованих установах, які визначаються Київською міською, обласними державними адміністраціями", - сказано в документі.

Крім того, особи, які мали контакт з хворим COVID-19, або хворіють зазначеною хворобою і не потребують госпіталізації, є особами, які потребують самоізоляції.

Термін самоізоляції повинен визначати лікар.

Особам на самоізоляції дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров'я при використанні засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менше 1,5 м.

Як повідомляли Українські Новини, поліція збільшила кількість патрулів, перевіряючих людей в самоізоляції.

Крім того, яких правил необхідно дотримуватися хворому при наявності інфекції в організмі в домашній самоізоляції.

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