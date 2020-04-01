Зимние морозы сменит летняя жара: синоптики прогнозируют контрастный апрель

После аномально теплой зимы и такого же начала весны, когда уже в начале марта в Украину пришла майская температура воздуха, но в конце месяца неожиданно вернулась зима и засыпала снегом, апрель будет таким же неустойчивым по погоде. Начавшись с мороза до -12 в День смеха, в дальшейшем синоптики прогнозируют потепление до летней жары в отдельные дни.

В то время, как по прогнозу Наталки Диденко в День смеха ночью местами столбики термометров опустятся до -12, в целом, по словам начальника Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталия Постриганя, в Украине в апреле ожидается теплая погода до +24 градусов без особых осадков.

"По прогнозу, в целом апрель ожидается теплым и с недобором осадков. В течение месяца тепло будет нарастать постепенно. Заморозки в апреле явление обычное. При этом в отдельные дни максимальная температура воздуха может достигать отметки в 20-24 градусов тепла", – сообщил синоптик.

По его прогнозу, осадки ожидаются больше в первой половине месяца.

Также Постригань предупредил, что из-за длительного сухого периода погоды существует большой риск распространения лесных пожаров. Поэтому ни в коем случае нельзя сжигать на природе сухую траву и мусор.

Как пишет "Сегодня", самый подробный прогноз, как обычно, дал самый известный народный синоптик Леонид Горбань. В этот раз он рассчитал, что и в апреле настоящее тепло еще не придет.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", – рассказал Леонид Горбань.

Прогноз погоды на апрель от народного синоптика.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

А где дожди, там и прохлада. Поэтому среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах 5-11 градусов тепла, и лишь после Пасхи дожди прекратятся и начнется потепление. В третьей декаде апреля днем можно будет даже немножко загорать, но только на дачном участке, интенсивно при этом работая. Ибо при температуре +20-22 от полудня и до начала вечера, лежать неподвижно на пляже или газоне еще прохладно.

Также Леонид Горбань рассчитал еще один небольшой период скудных дождей (всего 1-3 мм) с 28 по 30 апреля. А дальше, по его словам, наступит майская сушь.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал нам Горбань. – После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю".

По его словам, расчет показывает нехватку температуры для сева яровых в начале апреля. Но если промедлить, то посеянное позже зерно в засушливом мае может и не взойти. Либо всходы окажутся слабыми и не дадут хороший колос.

В то же время, прогноз погоды от Укргидрометцентра и ученых говорят о том, что в апреле погода должна быть теплее многолетних среднегодовых норм, а количество осадков – близким к ним.

"Среднемесячная температура ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних значений за базовый период наблюдений 1981-2010 гг., – рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. – Но также в течение месяца продолжатся температурные качели, как было в марте – то потепление, то похолодание. Дожди возможны в пределах 80-90% от нормы, это 24-50 мм осадков в зависимости от регионов – в степных южных влаги выпадет меньше, в лесистых северных – больше, в Карпатах – 55 мм. Подводя итоги, можно сказать: настоящей весны не ждем до Пасхи".

Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся весной, в том числе и в апреле. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что в течение всего апреля будет умеренно теплая погода с небольшими колебаниями температуры, в среднем по месяцу 10-12 градусов. Также она обратила внимание на главную проблему этой весны – отсутствие достаточного количества влаги, добавив, что климат меняется во всем мире.

"По всем расчетам, апрельская норма осадков должна выпасть, и это хорошо, так как у нас за осень, зиму и март имеется существенный дефицит осадков, – сообщила нам Вера Балабух. – На многих реках в этом году не будет половодья – и это при том, что у нас весной всегда разлив, вода стоит на полях. Но ситуация остается тревожной, так как в мае расчеты показывают сильную засуху".

Данные погодных сайтов во многом совпадают с расчетами Леонида Горбаня. Лишь в период с 5 по 7 апреля может быть короткое, но заметное потепление, днем воздух прогреется до +18 и выше, чего нет прогнозах народного синоптика. В остальном картина схожая: дневная температура 7-12 градусов тепла, ночная – 2-6 градусов тепла и периодические дожди. На три последние недели апреля придется две недели с осадками, а в западных регионах они пройдут даже чаще. Самыми сухими и теплыми окажутся не южные, а восточные регионы. А приморские области, наоборот, весь месяц будут принимать на себя основной удар циклонов с юго-запада.

Прогноз погоды на апрель в разных городах:

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.