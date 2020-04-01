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01 апреля 2020, среда, 05:50 26 Инфографика
Жизнь 2020-04-01T05:50:01+03:00
Українські Новини
Зимние морозы сменит летняя жара: синоптики прогнозируют контрастный апрель

Зимние морозы сменит летняя жара: синоптики прогнозируют контрастный апрель

Надежда Комендантова
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Снег. Фото: Pinterest
Снег. Фото: Pinterest

После аномально теплой зимы и такого же начала весны, когда уже в начале марта в Украину пришла майская температура воздуха, но в конце месяца неожиданно вернулась зима и засыпала снегом, апрель будет таким же неустойчивым по погоде. Начавшись с мороза до -12 в День смеха, в дальшейшем синоптики прогнозируют потепление до летней жары в отдельные дни. 

В то время, как по прогнозу Наталки Диденко в День смеха ночью местами столбики термометров опустятся до -12, в целом, по словам начальника Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталия Постриганя, в Украине в апреле ожидается теплая погода до +24 градусов без особых осадков.

"По прогнозу, в целом апрель ожидается теплым и с недобором осадков. В течение месяца тепло будет нарастать постепенно. Заморозки в апреле явление обычное. При этом в отдельные дни максимальная температура воздуха может достигать отметки в 20-24 градусов тепла", – сообщил синоптик.

По его прогнозу, осадки ожидаются больше в первой половине месяца.

Также Постригань предупредил, что из-за длительного сухого периода погоды существует большой риск распространения лесных пожаров. Поэтому ни в коем случае нельзя сжигать на природе сухую траву и мусор.

Как пишет "Сегодня", самый подробный прогноз, как обычно, дал самый известный народный синоптик Леонид Горбань. В этот раз он рассчитал, что и в апреле настоящее тепло еще не придет.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", – рассказал Леонид Горбань.

Прогноз погоды на апрель от народного синоптика.Прогноз погоды на апрель от народного синоптика.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

А где дожди, там и прохлада. Поэтому среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах 5-11 градусов тепла, и лишь после Пасхи дожди прекратятся и начнется потепление. В третьей декаде апреля днем можно будет даже немножко загорать, но только на дачном участке, интенсивно при этом работая. Ибо при температуре +20-22 от полудня и до начала вечера, лежать неподвижно на пляже или газоне еще прохладно.

Также Леонид Горбань рассчитал еще один небольшой период скудных дождей (всего 1-3 мм) с 28 по 30 апреля. А дальше, по его словам, наступит майская сушь.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал нам Горбань. – После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю".

По его словам, расчет показывает нехватку температуры для сева яровых в начале апреля. Но если промедлить, то посеянное позже зерно в засушливом мае может и не взойти. Либо всходы окажутся слабыми и не дадут хороший колос.

В то же время, прогноз погоды от Укргидрометцентра и ученых говорят о том, что в апреле погода должна быть теплее многолетних среднегодовых норм, а количество осадков – близким к ним.

"Среднемесячная температура ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних значений за базовый период наблюдений 1981-2010 гг., – рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. – Но также в течение месяца продолжатся температурные качели, как было в марте – то потепление, то похолодание. Дожди возможны в пределах 80-90% от нормы, это 24-50 мм осадков в зависимости от регионов – в степных южных влаги выпадет меньше, в лесистых северных – больше, в Карпатах – 55 мм. Подводя итоги, можно сказать: настоящей весны не ждем до Пасхи".

Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся весной, в том числе и в апреле. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что в течение всего апреля будет умеренно теплая погода с небольшими колебаниями температуры, в среднем по месяцу 10-12 градусов. Также она обратила внимание на главную проблему этой весны – отсутствие достаточного количества влаги, добавив, что климат меняется во всем мире.

"По всем расчетам, апрельская норма осадков должна выпасть, и это хорошо, так как у нас за осень, зиму и март имеется существенный дефицит осадков, – сообщила нам Вера Балабух. – На многих реках в этом году не будет половодья – и это при том, что у нас весной всегда разлив, вода стоит на полях. Но ситуация остается тревожной, так как в мае расчеты показывают сильную засуху".

Данные погодных сайтов во многом совпадают с расчетами Леонида Горбаня. Лишь в период с 5 по 7 апреля может быть короткое, но заметное потепление, днем воздух прогреется до +18 и выше, чего нет прогнозах народного синоптика. В остальном картина схожая: дневная температура 7-12 градусов тепла, ночная – 2-6 градусов тепла и периодические дожди. На три последние недели апреля придется две недели с осадками, а в западных регионах они пройдут даже чаще. Самыми сухими и теплыми окажутся не южные, а восточные регионы. А приморские области, наоборот, весь месяц будут принимать на себя основной удар циклонов с юго-запада.

Прогноз погоды на апрель в разных городах:

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

 

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