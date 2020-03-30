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30 марта 2020, понедельник, 09:12 1053
Общество 2020-03-30T09:12:08+03:00
Українські Новини
Волки в Чернобыльской зоне начали охотиться среди белого дня

Волки в Чернобыльской зоне начали охотиться среди белого дня

Валерия Драгомирова
Охота, Чернобыль, Волки, Карантин в Чернобыле
Волк. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
Волк. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В то время, как в Украине продлили карантин до 24 апреля, природа в Чернобыльской зоне вне карантина. Так, волки начали охотиться среди белого дня. Об этом на странице в Facebook пишет Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Наши волки - всем волкам волки. Мало того, что это один из самых распространенных хищников на территории заповедника. Поскольку здесь люди для них не представляют угрозы (а других врагов на Полесье волки практически не имеют), то местные волки отличаются от представителей своего вида тем, что ведут не только ночной образ жизни", - говорится в сообщении заповедника.

Волки охотятся, когда им удобно. Однако все это не означает, что в зоне - нашествие волков. Их столько (примерно 7 стай), сколько могут здесь выжить.


Как сообщали Українські Новини, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

Ранее в Чернобыле показали редкий кадр, как олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского

Кроме того, для следующего эксперимента на МКС ученые из NASA хотят использовать чернобыльский грибок.

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