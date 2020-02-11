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  • Для следующего эксперимента на МКС ученые из NASA хотят использовать чернобыльский грибок
11 февраля 2020, вторник, 18:30 161
Космос 2020-02-11T18:31:44+02:00
Українські Новини
Для следующего эксперимента на МКС ученые из NASA хотят использовать чернобыльский грибок

Для следующего эксперимента на МКС ученые из NASA хотят использовать чернобыльский грибок

Елизавета Кесельман
NASA, МКС, Исследования, Космос, Чернобыль, Эксперимент
Чернобыль.Припять.Фото: pixabay
Чернобыль.Припять.Фото: pixabay

Ученые Американского аэрокосмического агентства (NASA) намерены провести эксперимент борту Международной космической станции с чернобыльским грибком, способным поглощать радиацию. Об этом передает "Урядовий кур'єр".

Как передает ведомство, эксперты вияснили, что грибкове организмы, которые находятся на стенах заброшенного энергоблока Чернобыльской АЭС.

Исследования международной группы ученых показали, что три грибка, которые содержат пигмент меланин — Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis и Cryptococcus neoformans — увеличивали биомассу и накапливали ацетат быстрее в среде, где уровень радиации был в 500 раз выше нормы. Это означает, что грибки превращали энергию гамма-излучения в химическую энергию таким же образом, каким растения с помощью фотосинтеза превращают углекислый газ в кислород и глюкозу.

Специалисты NASA, которые присоединились к изучению свойств грибков, считают, что этот механизм можно использовать для создания средств защиты от радиации, в частности, солнечной или на атомных электростанциях, или для накопления энергии, которая может стать биологической альтернативой солнечным батареям.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые из NASA записали необъяснимые звуки на Марсе.

Кроме того, NASA открыла отель для "железных людей" на Международной космической станции.

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