Українські Новини

Вместе с пандемией коронавируса в мир пришла новая, и даже более опасная пандемия – паники, тревожности и страха. Еще Платон и Гиппократ писали в своих сочинениях, что душевные переживания отражаются на нашем самочувствии - наше тело реагирует на любые стрессы. В том числе – и пищевые. Каждый из нас хорошо знает этот феномен с самого раннего возраста: например, в школе перед контрольной или выходом к доске у многих крутило живот или начинало колотиться сердце. Так почему же мы болеем? О чем пытается сказать нам наше тело, откуда же берутся болезни, почему мы поправляемся, даже сидя на жестких диетах и как справится с нарастающим ощущением "небезопасности" Українським Новинам рассказала практический психолог и нутрициолог Кристина Дельцова.

С какими вопросами к Вам чаще всего приходят люди и почему именно сейчас они обеспокоились вопросом почему они болеют? Почему еще 20-30 лет назад людей беспокоили не причины – а следствия?

Дело в том, что долгое время человечество развивалось – но не эволюционировало. То есть, развивались технологии, и в то же время человек был отдален от понимания себя – в вопросах "Что со мной происходит" и "Как я это чувствую". И вот на сегодняшний день, когда начались массовые эпидемии, когда люди начали задумываться, что с ними происходит – волноваться не только о следствии, а еще и о том, почему это происходит с ними, с их телом, с их душой, с их реакциями. Сейчас – люди доросли до того, что им стала интересна причина.

Что должно стоять во главе физического и эмоционального здоровья?

Мышление определяет наши жизненные стратегии. То, как мы мыслим – определяет то, как мы реагируем, как мы взаимодействуем друг с другом, с миром – и то, что мы в итоге получаем.

Какой может быть яркий пример, как мышление определяет здоровье?

Простой пример – женщина, живет с мужем, и все вроде хорошо – но она постоянно чешется. У нее постоянная чесотка, но при этом она постоянно ходит к дерматологам, ей проверили все – ничего у нее нет, но и помочь ничем они не могут. При работе с ней выяснилось, что чесоткой она страдала от того, что она испытывала эмоциональную реакцию на собственного мужа, и как только реакции изменились – чесотка ушла.

То есть, в любом случае приходится делать выбор между собственными реакциями и окружающим миром?

Компромисс – уже говорит о том, что нужно к чему-то подстраиваться. Мы не привыкли жить сердцем и выбирать то, что хочется.

Тогда получается, что любая негативная эмоция и любой стресс, который мы испытываем, отражается на нашем физическом состоянии как в зеркале?

Когда мы приходим к любому врачу, то часто можем услышать, что причиной болезни может являться стресс, однако он не говорит о том, что конкретно может вызвать этот стресс, который, кстати, бывает разный. Пойти в спортзал – это тоже стресс, любовью заняться – тоже стресс для организма, любое изменение состояния. И тут конкретно о чем мы говорим – когда мы мысленно находимся в состоянии конфликта, то людям нехорошо психически. На уровне психики человек выдыхает и говорит – я решил вопрос, ну, или ситуация поменялась – эпидемия спала, карантин закончился, и наступает следующая стадия – фаза болезни, фаза восстановления. Новое учение несколько отличается от стандартного подхода – мы привыкли думать, что когда мы болеем, когда нам плохо. На самом же деле – когда мы болеем, это мы уже пережили тот стресс, который был до этого. Вопрос только в том, насколько долго мы находились в этой ситуации. Ведь можно попереживать минутку – и перестать. А можно переживать годами – и вот как раз в этом случае появляются затяжные истории с болезнями.

А какие истории могут быть долгими?

Рак.

Еще?

Поликистозы, миомы, проблемы с позвоночником и костями, артриты, артрозы, кожные проблемы – хронические дерматиты.

То есть, у любой хронической болезни есть психосоматический компонент?

Вообще у любой.

А что же это такое, психосоматическая составляющая?

Психосоматика – это связь психики и тела. И мы говорим о том, что любая болезнь – является на самом деле, является биологической программой на трех уровнях – психика, мозг и тело, после того как человек испытывает стресс из-за трех факторов. Это внезапность – когда "это произошло неожиданно, я этого не ждал", изолированность – "я один в этом переживании и мне не с кем поделиться", и драматичность – "произошло что-то, что выбило меня из колеи". Что могу посоветовать, чтоб не было всех трех критериев – если вы что-то переживаете и что-то произошло – поделитесь этим с другим человеком, даже незнакомым, чтобы не было изолированности.

Какие виды стрессы приводят к каким болезням и есть ли прямая зависимость между ними ?

Есть разного рода конфликты. У нас в организме есть три ткани, эктодерма, мезодерма и энтодерма, и все они контролируются разными отделами мозга. В зависимости от этого, у нас появляются различного рода конфликты, и ткани по-разному реагируют на фазу восстановления. То есть, бывает некроз ткани, разрушение – артроз, например, а бывает наоборот – увеличение тканей – кисты, опухоли, когда ткань разрастается. Виды стресса – нужно смотреть в зависимости от болезни, если позвоночник и кости – то скорее всего, имеет место быть конфликт жесткого самообесценивания, также с нынешней ситуацией в мире связано много страхов, это может быть конфликт страха за свою территорию – например, "не знаю, где буду дальше жить", "не знаю, как буду жить дальше в этом доме- стране", потом может быть страх за свою жизнь, страх смерти. Казалось бы, это логично – но из-за страха смерти люди просто боятся жить и остаются в состоянии небезопасности. А когда человеку небезопасно – он уже находится в состоянии стресса.

Есть конфликт контакта – если мы говорим про кожу, например "мне не нравится, чтобы меня касался этот человек", или кто-то в прошлом был неприятен, и человек до сих пор это помнит – всевозможные псориазы, дерматиты, аллергии. Аллергия может также следовать за конфликтом утраты – когда человек с кем-то расстается.

Мы говорили с тобой о психологической изоляции, когда человеку не с кем поделиться. Сейчас даже ВООЗ и МОЗ Украины призывают к физической изоляции. Какие могут быть последствия карантина и как вынужденная изоляция и нахождение в "пузыре" из негативных новостей уже повлияло на людей?

Первое – когда людям постоянно говорят, что от "невидимого зла", которое они не могут увидеть и пощупать, умирают, и негативных новостей все больше – то человек становится гипервнушаем. Ему сейчас можно что угодно рассказать, и человек, находящийся в состоянии небезопасности в это поверит. Такие люди не защищены и не могут рационально мыслить. Второе – конфликты, с которыми ко мне обращаются сейчас люди – это проблемы с бронхами и дыханием. Мы часто говорим, что от каких-то новостей у нас пропал дар речи или задержалось дыхание – это не пневмония и не коронавирус, это – бронхоспазм. Приходят к врачам, обследуются, выясняют про бронхоспазм, им прописывают ингаляторы, которые могут не помочь – пока не проработают конфликт.

Плюс конфликты контакта – например, женщина узнала, что сексуальный контакт сейчас нежелателен из-за опасности заразиться, и муж хочет этого контакта – и если это происходит против ее воли, то потом случается обострение генитального герпеса, или молочницы. Потому что она знает – сейчас не стоит этого делать. С прикосновениями – то же самое, и просходят дерматические реакции.

Почему паникующие люди перед карантином понеслись скупать именно туалетную бумагу? В чем тайна?

Кто-то один купил, кто-то другой подхватил, цепная реакция.

Но почему туалетная бумага?

Феномен массовости, как маски, которые тоже все синхронно надели.

А маски – не защитят от вируса?

У нас в школе преподаватель вирусолог объяснила в своем эфире, что вирус – в неблагоприятных условиях превращается в кристаллы. Это не значит, что он умирает – он кристаллизируется. Частички его очень тонкие, и все, что маска может сделать – это размножить ваши собственные бактерии из рта под маской, у них там очень благоприятная для этого среда.

Психосоматический компонент у вирусный заболеваний – какой он? Почему люди так легко заражаются вирусными болезнями?

Мы говорим о том, что вирусы, микробы и бактерии выполняют в организме определенную роль, человек отработал конфликт – он ушел в тело, и бактерии-микробы-вирусы помогают человеку поболеть и выздороветь. То есть болеть – это безопасно. Если, конечно, мы не сидели в конфликте 40 лет, а потом он у нас решился и мы заболели серьезной болезнью. Мы все болели ОРВИ и гриппом в детстве.

Вырабатывается "эмоциональный иммунитет"?

Да, именно так. После выздоровления детей от ОРВИ или гриппа родители замечают, что дети становятся более спокойные и рассудительные. Так трансформируется наше мышление.

Почему часто болеют дети? Является ли это их собственной реакцией на стресс или это всегда реакция на эмоциональный фон родителей?

Каждая семья – это система. В любой системе есть элементы, и ребенок – это слабый элемент этой системы. У нас был преподаватель, который очень любил детей и кошек. И он говорил, что если заводите ребенка – заводите также и кошку. Или другое животное. Так как это будет еще более слабый элемент в системе и он будет брать на себя самое большое напряжение. Потому что если есть напряжение в системе – то брать его на себя будет самый слабый элемент, по законам той же квантовой физики. И если к нам приходит мама ребенка до 7 лет с какими-то проблемами – задержкой речевого развития, очень популярная тема, или гиперактивностью и пытаются ребенка научить говорить – то я всегда спрашиваю, чего себе не позволяет или запрещает мама, что ребенок запрещает себе говорить. До 7 лет ребенок с мамой связан очень сильно, до 3 – составляет с ней единое целое, поэтому все аллергии – задержки – тоже вопросы к маме. После 7 дети социализируются, идут в школу и получают уже собственный опыт.

Ребенок до 7 лет способен самостоятельно переработать стресс или нуждается в помощи со стороны?

Ну мы же болели в детстве. А потом выздоравливали и шли гулять на улицу. В состоянии.

Ограждать детей от проблем в семье – необходимо или ребенок должен знать, что происходит?

Даже если ребенка ограждать от проблем – он все равно это чувствует. И если делать вид при детях, что у вас идеальная семья, а за дверью ссоры, то ребенок это не видит, но чувствует. И моя рекомендация – проработать свои отношения друг с другом, и быть честными друг с другом и с детьми. Когда вы друг с другом честны, то ребенок не считает напряжения между вами.

Почему психосоматика?

Я пережила опухоль в 12 лет – у меня был рак кости, а через год – его рецидив, и я с тех пор я много лет сидела и думала "а почему". Обращалась и к вере, и к врачам, однако врачи не ответят на вопрос "почему", а дадут список причин – от чернобыльских последствий до стресса. А причины я нашла только сейчас.

Когда ты осознала необходимость в профессиональном образовании в этой сфере?

Сначала я училась на двух курсах школы психосоматики, но это прикладное образование. А после решила, что хочу работать с людьми и изучать коммерческие случаи и работать с онкопациентами, так как уже знаю, что это такое и помогать им найти альтернативный выход.

Что изменилось?

Мое отношение к пациентам. Я стала открыта к сложным случаям и настолько любить это дело, что вследствие того, что сейчас происходит, провожу бесплатные консультации для тех, кому тревожно.

Какие способы информационной гигиены есть у обычного человека, который с 10 до 17 проводит время на работе, по дороге домой читает ленту новостей и мемы в фейсбуке, бороться с информационной перегруженностью? Тому, кто сейчас это прочитает

Проработать тревожность. Медитации и обращение взгляда внутрь себя. Понять, что у нас всегда есть выбор – какую информацию брать, а какую – нет. Если мы читаем что-то, то задаем себе вопрос: как мне от этой информации? Хорошо или не очень хорошо? Если мне хорошо – то выбираем и читаем, если не очень – то зачем она нам?

Как влияет на психику человека информационный перегруз?

Человек становится внушаемым, теряет возможность мыслить рационально, болеть в фазе восстановления, потому что в один момент он в это поверил-поварился в этом, выдохнули – и заболели.

Есть ли у ВИЧ-СПИД психосоматические причины?

Доктор Хаммер, основавший новую германскую медицину, утверждал, что ВИЧ – не существует, долго при этом его изучая. Это его мнение. Ко мне приходили на прием люди с ВИЧ и чаще всего человеку при словах "У Вас ВИЧ" становится страшно за свою жизнь и вырастает целый ворох страхов. Да, в 80-ые годы люди повально умирали от ВИЧ в том числе и от того, что было страшно. Я работаю с сопутствующими ВИЧ заболеваниями – их около 40. Люди узнают о ВИЧ через другие болезни, приходя к дерматологам или гастроэнтерологам и сдавая анализы. Мы не говорим о том, что ВИЧ можно излечить – но минимизировать его последствия можно.

ВИЧ-диссидентство?

Я не могу сделать за них выбор и сказать, правда это или нет. Но посоветовать человеку пройти терапию, потому что если он это делает наперекор и это сопротивление – то это состояние и конфликт в голове "назло маме отморожу уши" порождает другие проблемы, например, повышение инсулина в крови и диабет.

Самый частый случай?

Поликистозы и рак от боязни за детей у женщин, и проблемы с простатой – у мужчин. Рак груди – это как раз проблема с "созданием супермолока" для ребенка. Причем, ребенком может быть даже проект, работа или уже давно взрослый сын, живущий далеко.

Синдром раздраженного кишечника – откуда он берется?

ЖКТ – это как раз про то, когда человек не может какую-либо информацию переварить, когда говорят "я его не перевариваю" - это как раз оно, или человек все же заглотнул в себя неприятную ему информацию, но с ней надо что-то делать.

Как прорабатывать?

Подумать, что именно вы сейчас не можете переварить. И позволить себе это сделать – буквально вслух. Что происходит с пищей, которая не переваривается? Выходит либо через верх, либо через диарею. Был случай у моего учителя – мужчина завел себе любовницу, но не развелся с женой. И ему нужно было сказать об этом жене, но не мог – и он предпочел умереть, но не рассказать, не переварить эту информацию.

Что из того, что мы едим, влияет на наше эмоциональное состояние? И на психику?

Сейчас очень актуальная тема у нутрициологов – дофаминовая зависимость. Мы ведь зависимы от них полностью – от кофе до шоколада. И моя задача – понять, что человек замещает дофамином. какую эмоцию. Скажу также, что важно употреблять нужное количество белка – его все недоедают, разве что спортсмены следят за этим внимательно. Полезные жиры и медленные углеводы, а не быстрые, которыми как раз сейчас и наедаются. И получается, что дофамин поднялся, инсулин поднялся – а ничего полезного так и не получили.

Что вырабатывает от вирусов психологический иммунитет?

Мы живем с вирусами и есть исследование, что 80% нашего генома – это как раз вирусы и микроорганизмы, и они помогают нам адаптироваться к условиям окружающей среды. Например, к смене климатических условий, загрязнению в городах. Я не говорю, что нужно любить то, чего все вокруг боятся – но может, кому-то эта информация пригодится.

А что может больше всего уничтожать собственный иммунитет?

Потребление негативной информации, непроживание собственных эмоций. В целом – вранье себе. В каких вопросах люди чаще всего себе врут?

Во всех. В тот момент, когда говорят себе "так правильно" - тело отключено и неизвестно, как оно себя чувствует. Эмоция – первопричина, а мысль – вторична. Желательно сначала посмотреть, что выработалось в организме.

С чем чаще всего приходят на прием?

Самый частный случай – кожные заболевания.

И какие чаще всего?

Аллергии, дерматиты, опоясывающий лишай.

А что беспокоит людей сейчас?

Тревожность, паника. Если долго продлится состояние паники, то увеличивается масса конфликта и в состоянии разрешения люди болеют. То есть, после окончания карантина – люди будут болеть.

Они выдохнут, скажут "классно" – и заболеют.

Что украинцы прорабатывают особо тяжело?

Причинно-следственную связь между собственными отношениями и отношениями с родителями.

Чем отличаются наши заболевания от граждан других стран?

Конфликты у людей почти всегда одинаковые, единственное что – у нас в стране, пережившей несколько революций, не стоит исключать родовую память. Например, если мои предки умерли от голодомора – то скорее всего, я буду много есть, так как в геноме уже есть информация, что если не доедать – то можно умереть. Либо если предков раскулачили – то скорее всего, появится боязнь денег. И вот эти вещи, например, в Дании – никому не интересны, а здесь есть.

Какие могут быть психосоматические причины ожирения?

Это может быть родовая память – "кушай, внученька, потому что была пухленькой, вдруг завтра не будет", и ребенок привык с детства много есть и верит, что будет здоров от этого. Также есть и такая причина, как придать себе вес – например, я начальница, и наедаю себе вес для солидности. Также и дети набирают вес для того, чтоб их заметили в семье, или начиная опекать родителей. Есть также и роль жира как защиты – от окружающего мира – пример тому "спасательный круг" на животе, или сексуальная защита у женщин от сексуальных контактов.

Что такое нутрициологическое питание?

Нутрициолог – это такой человек, который в зависимости от того, какой образ жизни ведет подопечный, какая у него активность и что он любит есть, подбирает питание, соответствующее его комплекции и его привычкам. Диетолог – это человек, который назначает питание для лечения. Нутрициолог – подбирает рацион, подходящий клиенту под стиль жизни.

Почему нутрициологическое питание, а не какое-то иное?

Потому что нутрициолог подбирает все под вас. Можно наладить и самостоятельно – по формулам расчета даже в интернете, с помощью приложений, которые высчитывают нужное количество полезных веществ.

5 советов психотерапевта для преодоления внутренней паники и тревожности?

1) Медитировать.

2) Фильтровать источники информации.

3) Займитесь собой. Займитесь спортом, займитесь тем, что вас отвлекает от внешнего мира и обратите взгляд в себя, а не вовне. Когда мы обращаем взгляд внутрь себя – то вспоминаем, что пора и уборочку дома сделать, побегать, книжечку почитать и уже становится проще.

4) Пообщайтесь с близкими. Разрешите свои конфликты с родителями и родственниками и партнерами.

5) Сплотитесь и даже на расстоянии – попробуйте побыть на одной волне с вашими близкими .

5 продуктов, повышающих иммунитет и придающих сил?

1) Имбирь

Имбирь – это действительно кладезь микроэлементов и витаминов( о нем мы писали вот здесь). Иммуностимуляторами, полезными для нашего здоровья, послужат следующие вещества:

аскорбиновая кислота;

витамин А;

витамины В1 и В2;

природные растительные антибиотики;

цинк;

кальций;

йод;

сесквитерпены - нужны организму человека для борьбы с риновирусами.

Имбирь укрепляет и тонизирует организм, подготавливая его к сопротивлению против бактерий и вирусов, низких температур и прочих вирусных неприятностей.

2) Куркума

Эта приправа традиционно используется в аюрведической и китайской медицине для лечения воспалительных состояний, кожных заболеваний, ран, заболеваний пищеварительной системы и печени. Она снижает уровень плохого холестерина и очищает кровь, ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение. Также - повышает стрессоустойчивость: как адаптоген, она помогает нейтрализовать негативные последствия ежедневного стресса для организма.

3) Вода

Для иммунитета необходимо пить достаточно простой воды - без чаев, без ничего. Если пьете чай-кофе – то пейте еще больше воды. Чай и кофе при переваривании идут в кишечник и забирают воду из организма. Поэтому в идеале воды нужно пить столько, чтоб компенсировать потери.

4) Сырые овощи

Морковь, перец, тыква, свекла содержат большое количество полезных веществ, стимулирующих иммунитет. Также эти овощи благотворно влияют на кишечную микрофлору, очищая организм от шлаков и токсинов, что важно для поддержания здоровья.

5) Сезонные фрукты

Цитрусовые – мощная профилактика гриппа и антидепрессант, гранат чистит кровь и снижает холестерин, хурма для чистки печени и "помощи" сердцу, яблоки - кладезь витаминов для иммунитета, так как в яблоках, особенно в кисло-сладких сортах, много противовоспалительной салициловой кислоты.