В Киев прибыл спецпоезд с украинцам из Москвы

В то ыремя, как с 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации, Из Москвы в Киев прибыл спецрейс с украинцами, которые из-за карантина не могли самостоятельно добраться домой.

Об этом сообщает "Громадське".

Поезд встретили люди в защитных костюмах и военные. У прибывших украинцев должны измерить температуру.

Поезд встречали медики и военные.

Спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.

Как пишет "Страна", билеты на этот поезд стоили немало - более трех тысяч гривен.

Состав прибыл на первую платформу столичного жд-вокзала, которую накануне перекрыли. Рядом с платформой дежурила полиция и скорая. Состав прибыл с опозданием на полчаса. Впрочем, из Москвы он тоже выехал с задержкой. В вагоны сразу стали заходить пограничники и медики.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса. Он заявил, что в последние недели единственным источником попадания коронавируса в Украину были вернувшиеся из-за границы граждане.

Тем временем, тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.