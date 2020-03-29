підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
29 березня 2020, неділя, 20:45 21
Суспільство 2020-03-29T21:30:02+03:00
Українські Новини
Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський

Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський

Елизавета Драбкина
Лікарні, Володимир Зеленский, Коронавірус
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

Зеленський спрогнозував 3 можливих сценарії поширення коронавирусної інфекції в Україні.

"Сьогодні є фактично три сценарії розвитку подій. Перший – від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм", - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що якщо кількість хворих збільшиться на більш ніж 25%, то медична система не витримає.

"Другий сценарій – 25% хворих. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус. Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", - сказав він.

Також Зеленський нагадав, що карантин - це не канікули, і сонячна погода, парки, пляжі, шашлики почекають, бо все це ніщо порівняно з власним здоров'ям і життям.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина).

Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину і тепер у Києві будуть штрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, зокрема за "відпочинок з шашликами".

Також в неділю з Москви у Київ прибув спецрейс з українцями, які через карантин не могли самостійно дістатися додому.

Більше новин про: Лікарні Володимир Зеленский Коронавірус

Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину
Новини
Уряд скоротить витрати на апарат ВР, Держуправління справами, Офіс Генпрокурора та інші органи влади 21:42
Україну чекає загроза дефолту, якщо Рада не прийме земельну реформу і закон про банки, - Зеленський 21:02
Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський 20:45
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Наєв знову став командувачем ООС 14:08
Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін, - ЗМІ 16:47
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
У Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності 17:55
Травневе тепло потішить українців, але нічні заморозки не відступлять: прогноз погоди на 29 березня 21:00
більше новин
Витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту в бюджеті не уріжуть, - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok