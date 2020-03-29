Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

Зеленський спрогнозував 3 можливих сценарії поширення коронавирусної інфекції в Україні.

"Сьогодні є фактично три сценарії розвитку подій. Перший – від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм", - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що якщо кількість хворих збільшиться на більш ніж 25%, то медична система не витримає.

"Другий сценарій – 25% хворих. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус. Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", - сказав він.

Також Зеленський нагадав, що карантин - це не канікули, і сонячна погода, парки, пляжі, шашлики почекають, бо все це ніщо порівняно з власним здоров'ям і життям.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина).

Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину і тепер у Києві будуть штрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, зокрема за "відпочинок з шашликами".

Також в неділю з Москви у Київ прибув спецрейс з українцями, які через карантин не могли самостійно дістатися додому.