Украину ждет угроза дефолта, если Рада не примет земельную реформу и закон о банках, - Зеленский

В то время, как МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов, президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае не принятия Верховной Радой на внеочередном заседании 30 марта законов о земельной реформе и закона о банках Украину ждет экономический упадок и угроза дефолта.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.



Зеленский отметил, что из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути.



Первый - принятие двух жизненно важных законов – о земельной реформе и о банках, после чего Украина получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов, что нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса.



"Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - сказал он.



Зеленский отметил, что последние недели Офис президента и Кабинет Министров делали все, что от них зависело, и договорились о финансовой поддержке для Украины.



Теперь ответственность лежит на депутатах.







Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сообщил, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов, вместе с финансированием от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития Украина может получить минимум 10 млрд долларов.



Условием получения средств от МВФ является принятие земельной реформы и законопроекта о банках, так называемого, "антиколомойского" законопроекта о запрете возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

После выполнения всех условий в течение 15 дней от МВФ может поступить первый транш в размере 1,75-2 млрд долларов.