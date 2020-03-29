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29 марта 2020, воскресенье, 20:57 832
Президент 2020-03-29T20:58:29+03:00
Українські Новини
Украину ждет угроза дефолта, если Рада не примет земельную реформу и закон о банках, - Зеленский

Украину ждет угроза дефолта, если Рада не примет земельную реформу и закон о банках, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Видеообращение, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине

В то время, как МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов, президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае не принятия Верховной Радой на внеочередном заседании 30 марта законов о земельной реформе и закона о банках Украину ждет экономический упадок и угроза дефолта.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил, что из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути.

Первый - принятие двух жизненно важных законов – о земельной реформе и о банках, после чего Украина получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов, что нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса.

"Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - сказал он.

Зеленский отметил, что последние недели Офис президента и Кабинет Министров делали все, что от них зависело, и договорились о финансовой поддержке для Украины.

Теперь ответственность лежит на депутатах.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сообщил, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов, вместе с финансированием от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития Украина может получить минимум 10 млрд долларов.

Условием получения средств от МВФ является принятие земельной реформы и законопроекта о банках, так называемого, "антиколомойского" законопроекта о запрете возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.
После выполнения всех условий в течение 15 дней от МВФ может поступить первый транш в размере 1,75-2 млрд долларов.

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