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28 марта 2020, суббота, 17:12 8
Политика 2020-03-28T17:16:01+02:00
Українські Новини
За сутки домой вернулись 37 тыс. украинцев

За сутки домой вернулись 37 тыс. украинцев

Ярина Вацяк
Граница. Фото Госпогранслужбы Украины
Граница. Фото Госпогранслужбы Украины

Более 37 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, перед закрытием границ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Вчера украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 000 человек. Из которых более 37 000 человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы", - сказано в нем.

Отмечается, что чаще всего украинцы возвращались, прибыв к границе без транспортных средств, из-за чего в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей.

Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, на время на одном из направлений было открыто пешеходное направление.

Всего вчера оформлено более 22 тысяч украинцев, которые прибыли к границе пешком (предыдущие сутки - 6,5 тысячи человек).

Также в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тыс. украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс. человек.

Выявлены двое граждан с повышенной температурой тела и по результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания коронавирусной инфекцией не обнаружено.

Кроме того, прибывшими оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и им предоставлялись соответствующие памятки.

Как сообщали Українськi Новини, застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленского прислать за ними президентский самолет

Ранее МИД сформировал список хабов откуда украинцы смогут добраться в Украину.

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