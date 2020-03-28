За сутки домой вернулись 37 тыс. украинцев

Более 37 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, перед закрытием границ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Вчера украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 000 человек. Из которых более 37 000 человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы", - сказано в нем.

Отмечается, что чаще всего украинцы возвращались, прибыв к границе без транспортных средств, из-за чего в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей.

Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, на время на одном из направлений было открыто пешеходное направление.

Всего вчера оформлено более 22 тысяч украинцев, которые прибыли к границе пешком (предыдущие сутки - 6,5 тысячи человек).

Также в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тыс. украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс. человек.

Выявлены двое граждан с повышенной температурой тела и по результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания коронавирусной инфекцией не обнаружено.

Кроме того, прибывшими оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и им предоставлялись соответствующие памятки.

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