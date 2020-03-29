Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина

Тем временем 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина, Киевская областная государственная администрация ввела дополнительные ограничительные меры при въезде и выезде из населенных населенных пунктов Козин и Лесники Киевской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевобладминистрации, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня, 29 марта, и до 24 апреля 2020, с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной болезни и избежания эпидемических осложнений среди населения, введены дополнительные ограничительные меры на территории пгт Козин Обуховского р-на и с. Лесники Киево-Святошинского р-на", - сказано в нем.

Данное решение было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за большого количества больных в Козине и Лесниках.

Отмечается, что полиция совместно с Национальной гвардией, Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, местными органами самоуправления и исполнительной властью срочно определяет количество, места расположения и создают круглосуточные контрольно-пропускные пункты на въезде и выезде из этих населенных пунктов.

Въезд и выезд из населенных пунктов частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, которые осуществляют перевозки пассажиров, может быть осуществлен только через контрольно-пропускные пункты.

Указано, что больные с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19 и контактные лица не смогут выехать из указанных территорий.

Въехать в вышеуказанные населенные пункты не смогут жители других населенных пунктов, имеющих признаки острых респираторных заболеваний.

Работников, привлекаемых для работы на КПП, обеспечивают средствами термометрии, средствами индивидуальной защиты, питанием, палатками и тому подобное.

Всем водителям и пассажирам, которые будут пересекать КПП в обоих направлениях, обязательно будут измерять температуру.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения на утро 29 марта в Киевской области официально подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусом.

Из них на стационарном лечении находитсяч 18 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 27.

Установлено медицинское наблюдение за 436 контактными лицами.

Также во время церковной службы на Закарпатье коронавирусом заразились почти 20 человек.