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29 марта 2020, воскресенье, 15:59 414
Мир 2020-03-29T16:02:01+03:00
Українські Новини
Британский почтальон доставляет посылки в костюмах для "поднятия духа" во время пандемии коронавируса

Британский почтальон доставляет посылки в костюмах для "поднятия духа" во время пандемии коронавируса

Таня Войтюк
Великобритания, Коронавирус, почтальон, Коронавирус в мире
Почтальон в костюме. Фото: BBC
Почтальон в костюме. Фото: BBC

В то время как Нидерланды получили от Китая партию дефектных масок, почтальон Джон Мэтсон, работающий в английских деревушках Болдоны, Великобрнитания, решил доставлять заказы в маскарадных костюмах, чтобы поднимать дух и настроение жителей во время вспышки коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

39-летний мужчина в первый раз нарядился греческим солдатом, а почтовую тележку украсил деревянной головой лошади. В другой день он выбрал костюм Бо Пип — девочки из английского стихотворения, которая потеряла своих овечек (мы знаем персонажа по мультфильму "История игрушек").

По словам почтальона, все жители наконец-то начали улыбаться в эти тяжелые дни, поэтому он намерен продолжать их радовать таким образом.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных. В мире за сутки более 70 тысяч новых случаев коронавируса.

Тем временем 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

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