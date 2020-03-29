Британский почтальон доставляет посылки в костюмах для "поднятия духа" во время пандемии коронавируса

В то время как Нидерланды получили от Китая партию дефектных масок, почтальон Джон Мэтсон, работающий в английских деревушках Болдоны, Великобрнитания, решил доставлять заказы в маскарадных костюмах, чтобы поднимать дух и настроение жителей во время вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC. 39-летний мужчина в первый раз нарядился греческим солдатом, а почтовую тележку украсил деревянной головой лошади. В другой день он выбрал костюм Бо Пип — девочки из английского стихотворения, которая потеряла своих овечек (мы знаем персонажа по мультфильму "История игрушек"). По словам почтальона, все жители наконец-то начали улыбаться в эти тяжелые дни, поэтому он намерен продолжать их радовать таким образом. Как сообщали Українські Новини, в Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных. В мире за сутки более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Тем временем 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.