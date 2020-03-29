Британский почтальон доставляет посылки в костюмах для "поднятия духа" во время пандемии коронавируса

Об этом сообщает BBC.

39-летний мужчина в первый раз нарядился греческим солдатом, а почтовую тележку украсил деревянной головой лошади. В другой день он выбрал костюм Бо Пип — девочки из английского стихотворения, которая потеряла своих овечек (мы знаем персонажа по мультфильму "История игрушек").

По словам почтальона, все жители наконец-то начали улыбаться в эти тяжелые дни, поэтому он намерен продолжать их радовать таким образом.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных. В мире за сутки более 70 тысяч новых случаев коронавируса.