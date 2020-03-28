Новая волна похолодания с морозами. Синоптик рассказала, когда ждать непогоду

В то время, как в субботу местами пройдет майское тепло, уже с понедельника, 30 марта, в Украину начнет заходить холод арктического происхождения. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Сообщается, что сначала холод придет в западные и северные области, а с 31-го марта температура воздуха обвалится в большинстве областей Украины.



Ночью температура упадет до 0-4 градусов мороза, местами до -3-6 градусов, днем ​​до 0-6 градусов тепла. В Карпатах будет на несколько градусов ниже, плюс периодический снег.



"Поэтому пока не спешите выносить цветы на балкон, а те, что уже радуют нас во дворах, на клумбах, могут сильно померзнуть", - написала синоптик.

Несмотря на похолодание, 28-29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня +11 +17 градусов.



Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако 28 марта в районе Карпат, а 29 марта на западе и местами на юге вероятность небольших дождей.



В Киеве суббота и воскресенье ожидаются с сухой погодой, воздух прогреется до +13 +16 градусов.



Однако уже в понедельник температура воздуха в столице снизится до +6+7 градусов, во вторник, 31 марта, похолодает ночью до -2 градусов, а днем ​​будет всего +4 градуса.



По словам синоптика, теплая погода ожидается со 2-го апреля, со следующего четверга.

Морозы. Карта: Facebook/Наталья Диденко





Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020.