Новая волна похолодания с морозами. Синоптик рассказала, когда ждать непогоду

В то время, как в субботу местами пройдет майское тепло, уже с понедельника, 30 марта, в Украину начнет заходить холод арктического происхождения. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Сообщается, что сначала холод придет в западные и северные области, а с 31-го марта температура воздуха обвалится в большинстве областей Украины.Ночью температура упадет до 0-4 градусов мороза, местами до -3-6 градусов, днем до 0-6 градусов тепла. В Карпатах будет на несколько градусов ниже, плюс периодический снег."Поэтому пока не спешите выносить цветы на балкон, а те, что уже радуют нас во дворах, на клумбах, могут сильно померзнуть", - написала синоптик. Несмотря на похолодание, 28-29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня +11 +17 градусов.Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако 28 марта в районе Карпат, а 29 марта на западе и местами на юге вероятность небольших дождей.В Киеве суббота и воскресенье ожидаются с сухой погодой, воздух прогреется до +13 +16 градусов.Однако уже в понедельник температура воздуха в столице снизится до +6+7 градусов, во вторник, 31 марта, похолодает ночью до -2 градусов, а днем будет всего +4 градуса.По словам синоптика, теплая погода ожидается со 2-го апреля, со следующего четверга. Морозы. Карта: Facebook\/Наталья Диденко Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020.