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28 марта 2020, суббота, 05:20 229 Карта
Lifestyle 2020-03-28T05:20:01+02:00
Українські Новини
Новая волна похолодания с морозами. Синоптик рассказала, когда ждать непогоду

Новая волна похолодания с морозами. Синоптик рассказала, когда ждать непогоду

Валерия Драгомирова
Мороз, Погода, Похолодание, Заморозки, Прогноз погоды, тепло
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

В то время, как в субботу местами пройдет майское тепло, уже с понедельника, 30 марта, в Украину начнет заходить холод арктического происхождения. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Сообщается, что сначала холод придет в западные и северные области, а с 31-го марта температура воздуха обвалится в большинстве областей Украины.

Ночью температура упадет до 0-4 градусов мороза, местами до -3-6 градусов, днем ​​до 0-6 градусов тепла. В Карпатах будет на несколько градусов ниже, плюс периодический снег.

"Поэтому пока не спешите выносить цветы на балкон, а те, что уже радуют нас во дворах, на клумбах, могут сильно померзнуть", - написала синоптик.

Несмотря на похолодание, 28-29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня +11 +17 градусов.

Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако 28 марта в районе Карпат, а 29 марта на западе и местами на юге вероятность небольших дождей.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются с сухой погодой, воздух прогреется до +13 +16 градусов.

Однако уже в понедельник температура воздуха в столице снизится до +6+7 градусов, во вторник, 31 марта, похолодает ночью до -2 градусов, а днем ​​будет всего +4 градуса.

По словам синоптика, теплая погода ожидается со 2-го апреля, со следующего четверга.

Морозы. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоМорозы. Карта: Facebook/Наталья Диденко



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