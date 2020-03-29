Больных с легкой формой коронавируса госпитализировать не будут, - МОЗ

После того, как в Украине резко возросло число больных коронавирусом, принято решение госпитализировать в больницы больных средней и тяжелой степени течения коронавирусной болезни.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Также мы предусматриваем внедрение клинического сортирования, то есть госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни, все остальные будут лечиться в амбулаторных условиях, под медико-санитарным надзором, для этого мы рекомендуем усилить центр первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей", - сказал он.

Также по словам Ляшко, обновлены стандарты предоставления медпомощи при коронавирусной болезни.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Тем временем, в Министерстве развития общин и территорий рассказали, что в условиях эпидемии важно не только избегать толпы, но и по возможности дезинфицировать лифт, ручки дверей и перила лестницы в подъезде.