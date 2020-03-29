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29 марта 2020, воскресенье, 10:27 1339 Карта
Общество 2020-03-29T10:28:26+03:00
Українські Новини
Мороз до -9 побьет цвет персиков и абрикосов: синоптики предупредили о возвращении зимы

Мороз до -9 побьет цвет персиков и абрикосов: синоптики предупредили о возвращении зимы

Надежда Комендантова
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Непогода.
Непогода.

В Украину идет резкое похолодание. Местами столбиков термометра опустятся ночью до -9 градусов, также пройдет снегопады. Из-за возвращения зимы раннецветущие плодовые деревья могут пострадать, поэтому их необходимо подготовить к непогоде. 

Как сообщает ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, осложнение погодных условий в Украине начнется в начале недели.

"31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 ° мороза (31 марта в центральных областях от 3 ° мороза до 3 ° тепла ), днем 1-6 ° тепла", - сказано в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 1 апреля от УкргидрометцентраПрогноз погоды в Украине 31 марта от Укргидрометцентра

В Карпатах, согласно данным синоптиков, 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (1 уровень опасности - желтый). Температура ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза.

"Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи раннерасцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 1 апреля от Укргидрометцентра.Прогноз погоды в Украине 1 апреля от Укргидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

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