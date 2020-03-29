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29 марта 2020, воскресенье, 06:00 687 Карта
Жизнь 2020-03-29T06:00:01+03:00
Українські Новини
Арктический холод "вжарит" морозом и снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Арктический холод "вжарит" морозом и снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
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Снег. Фото: blackseatv.
Снег. Фото: blackseatv.

После теплого окончания рабочей карантинной недели, когда в Украине начали массово цвести плодовые деревья, в последний день марта и в первые дни апреля погода в стране ухудшится из-за вторжения арктического воздуха.

По словам синоптика Виталия Пострыганя, до 30 марта средний температурный фон повысится до 8-9 °, днем ​​ожидается 11-16º тепла, ночью 0-5 ° тепла. Погода испортится 31 марта-2 апреля в западных, северных и в большинстве центральных областей нашей страны – ночью ожидается до -6, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что из-за снижения температуры могут погибнуть цветы и, в частности, плодовые завязи разных деревьев – абрикос, персик и вишня.

"…в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 градусов мороза (31 марта в центральных областях от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла), днем – 1-6 градус тепла", – отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды для Карпат на 31 марта еще более морозный – ночью -4…9 градусов, а днем – 0…-5, ожидается умеренный снег и гололедица.

В Киеве в последний день марта и в первый день апреля ночью не ожидаются серьезные морозы.

Погода в Киеве от Укргидрометцентра на 31 марта-1 апреля:

  • 31 марта: ночью -1…-3, днем +4…+6, без существенных осадков;
  • 1 апреля: ночью -1…-3, днем +4…+6, без существенных осадков.

Синоптики рекомендуют заблаговременно позаботиться о защите цветущих плодовых деревьев от заморозков.

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Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

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