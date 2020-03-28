В больницах для зараженных коронавирусом организуют питание медиков

В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, которым заразились уже 356 человек, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Отмечается, что все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием.

"Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции. Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков.

Также медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19.