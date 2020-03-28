В МИД назвали страны, из каких можно вернуться в Украину автомобилем

Украинцы, которые не успели вернуться домой до закрытия границы, могут вернуться в Украину на автомобиле через специальные пункты пропуска, обозначенные на карте.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел по ситуации с ограничениями из-за коронавируса.

"Из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично. Поэтому советуем при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины. Также следите за обновлениями на интерактивной карте Государственной таможенной службы", - говорится в нем.

В МИД рассказали, из каких стран можно вернуться в Украину автомобилем:

Из Германии, Чехии и Австрии украинцы смогут вернуться домой транзитным коридором через Австрию и Венгрию:

Транзит из Германии возможен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, работающей с 17:00 до 01:00;

Возвращение из Австрии возможно по трассе А1, которая работает с 17:00 до 01:00;

В Венгрию можно попасть через пункт пропуск Никелсдорф-Хедьешхалом. Транзитный коридор работает с 21:00 до 5:00;

Въезд в Украину только через пункт пропуска "Чоп-Захонь".

Из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши смогут попасть в Украину только через пункты пропуска, которые числятся открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы. Из Литвы и Латвии вернуться в Украину можно только через Беларусь. Кроме того, украинцы, которые находятся в Сербии, могут вернуться домой транзитом через Румынию. Для этого необходимо обратиться в украинское посольство в Румынии, которое предоставит румынскому МИД официальный перечень лиц для осуществления транзита.

Как сообщали Українські Новини, более 37 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки.

Тем временем, застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленского прислать за ними президентский самолет.