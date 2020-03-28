У МЗС назвали країни, з яких можна повернутися в Україну автомобілем

Повернутися в Україну через спеціальні пункти пропуску, українці, які не встигли повернутися додому до закриття кордону, можуть на автомобілі.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі Міністерства закордонних справ щодо ситуації з обмеженнями через коронавірус.

"Через поширення коронавірусу ситуація змінюється дуже динамічно. Тому радимо при плануванні поїздки встановити зв'язок з відповідним консульством України. Також стежте за оновленнями на інтерактивній карті Державної митної служби", - йдеться в ньому.

У МЗС розповіли, з яких країн можна повернутися в Україну автомобілем:

З Німеччини, Чехії та Австрії українці зможуть повернутися додому транзитним коридором через Австрію та Угорщину:

Транзит з Німеччини можливий по трасі А1 Мюнхен-Зальцбург, що працює з 17:00 до 01:00;

Повернення з Австрії можливо по трасі А1, яка працює з 17:00 до 01:00;

В Угорщину можна потрапити через пункт пропуск Никелсдорф-Хедьешхалом. Транзитний коридор працює з 21:00 до 5:00;

В'їзд в Україну тільки через пункт пропуску "Чоп-Захонь".

З Білорусі, Росії, Словаччини, Румунії та Польщі зможуть потрапити в Україну тільки через пункти пропуску, які вважаються відкритими на спеціальній карті Державної митної служби. З Литви та Латвії повернутися в Україну можна тільки через Білорусь. Крім того, українці, які перебувають у Сербії, можуть повернутися додому транзитом через Румунію. Для цього необхідно звернутися в українське посольство в Румунії, яке надасть румунського МЗС офіційний перелік осіб для здійснення транзиту.

Як повідомляли Українські Новини, понад 37 тис. українців повернулися додому за минулу добу.

Тим часом, застряглі в Домінікані українці вимагають від Зеленського надіслати за ними президентський літак.