В Киеве лечить зубы будут только в неотложных случаях

Киевская городская государственная администрация (КГГА) временно ограничила предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев в то время, как в Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должно быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - отметил секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

При этом решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация намерена на контрольно-пропускных пунктах выборочно проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.

Тем временем, в Украине карантина продлили до 24 апреля.