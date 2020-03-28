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28 марта 2020, суббота, 18:29 1284
Медицина 2020-03-28T18:41:32+02:00
Українські Новини
В Киеве лечить зубы будут только в неотложных случаях

В Киеве лечить зубы будут только в неотложных случаях

Ярина Вацяк
Стоматолог, Карантин, Коронавирус, карантин в Киеве
Стоматолог Фото: pixabay.com
Стоматолог Фото: pixabay.com

Киевская городская государственная администрация (КГГА) временно ограничила предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев в то время, как в Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должно быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - отметил секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

При этом решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация намерена на контрольно-пропускных пунктах выборочно проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.

Тем временем, в Украине карантина продлили до 24 апреля.

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