В Тернопольской области у 21 медработника обнаружили коронавирус

В Тернопольской области в Монастыриском районе зафиксирован 21 случай заражения Covid-19 среди медиков, всего в области инфицированы 36 человек в то время, как в мире коронавирусом заболели уже почти 600 тысяч человек. Об этом написал заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь на своей странице в социальной сети Facebook. Дронь отметил, что в области самая больша я пробле в том, что нет тестов для обнаружения коронавируса и поблагодарил волонтеров за помощь. "На 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 36 человек. Монастыриска – 19, Швейкив – 7, Ковалевка – 4 (1 летальный), Горишня Слободка – 2, Нижняя Слободка – 2, Бертники – 1, Чехов – 1", - говорится в сообщении. Среди больных коронавирусом: семь врачей, восемь медсестр, шесть младших медсестр, два госслужащих, один священник, один заведующий детским садиком и один ребенок. Сообщение на странице Павла Дроня Как сообщали Україснькі Новини, в Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8. Ранее Кабинет Министров решил продлить карантин и ввести чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.