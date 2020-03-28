В Тернопольской области у 21 медработника обнаружили коронавирус

В Тернопольской области в Монастыриском районе зафиксирован 21 случай заражения Covid-19 среди медиков, всего в области инфицированы 36 человек в то время, как в мире коронавирусом заболели уже почти 600 тысяч человек.

Об этом написал заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь на своей странице в социальной сети Facebook.

Дронь отметил, что в области самая больша я пробле в том, что нет тестов для обнаружения коронавируса и поблагодарил волонтеров за помощь.

"На 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 36 человек. Монастыриска – 19, Швейкив – 7, Ковалевка – 4 (1 летальный), Горишня Слободка – 2, Нижняя Слободка – 2, Бертники – 1, Чехов – 1", - говорится в сообщении.

Среди больных коронавирусом: семь врачей, восемь медсестр, шесть младших медсестр, два госслужащих, один священник, один заведующий детским садиком и один ребенок.

Сообщение на странице Павла Дроня

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